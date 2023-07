Olin aikanaan nuorena 80-luvulla interrail-matkalla. Juhannus osui silloin matkaan. Majoituin Sveitsissä retkeilymajassa järven rannalla. Tuli puhetta juhannuksesta muiden matkailijoiden kanssa. Heille se oli kesän alku, ei keskikesän juhla, kuten meille. Opin jälleen uutta suomalaisista. Kaikki tuntuu mielessä loppuvan ennen kuin se jo alkaa.

Aurinko on korkeimmillaan. Pohjolassakin saadaan olla lämmössä armon auringon. Luonto viheriöi ja kukkii. Vihdotaan rantasaunassa. Katsotaan järven pintaa ja auringonlaskua. Ollaan vesillä.

Monet viettävät maalla juhannusta ja kesää. Tullaan maalle lomalle. Joskus mietin, jos kerran halutaan asua kaupungissa, ja siellä on hyvin, niin miksi ihmeessä lomat ja vapaat ollaan maalla? Pälkäneelläkin on yli 4000 vapaa-ajan asuntoa ja asukkaiden määrä moninkertaistuu kesällä. Tämä näkyy seurakunnan tilaisuuksissa ja jumalanpalveluksissa. Moni tulee vapaa-ajan seurakunnan tilaisuuksiin. On mukava nähdä teitä monia vuosittain yhä uudelleen tänne tulevia kuin uusiakin tuttavuuksia.

Televisiosta tulee loma-asunnot ohjelma. Siinä etsitään kauneinta ja parasta vapaa-ajan asuntoa. Onpa ohjelmassa yksi asunto Pälkäneeltäkin. Pääsi muuten jatkoon. Asunnot ovat asujien paratiiseja. Kauniita ja viihtyisiä, usein parempia kuin vakituinen asuinto.

Ihmisellä on kaipaus paratiisiin. Raamatun alkukertomuksessa ihminen on paratiisissa. Hän on osa luomakuntaa. Vaikka ihminen karkotettiin paratiisista, ihmiselle on jäänyt kaipaus sinne. Vaikka jotkut eivät maalla viihdy pidempää, kun jo kaupunki ja mukavuudet kutsuvat.

Maalle tulo kertoo jotain ihmisen oikeasta ympäristöstä. Luomakunnan ikiaikainen Jumala ja ihminen kohtaavat luonnossa.

Kesällä kannattaa käydä naapuriseurakunnan Hattulan kirkossa ihmettelemässä kauniita ja erikoisiakin seinämaalauksia. Syntiinlankeemuskertomuksen maalauksessa Jumala on pukenut Aatamin ja Eevan saunavihtoihin! Olennaista meille.

”Herra Jumala istutti puutarhan itään, Eedeniin, ja sinne hän asetti ihmisen, jonka oli tehnyt.” 1. Moos. 3:8

Siunattua kesää ja lomaa,

Jari Kemppainen

kirkkoherra

Pälkäne