Etsitkö edullista lainaa? Tässä varmin tapa löytää pienikorkoinen kulutusluotto

Kulutusluotto on vakuudeton kertaluontoinen laina, jota voidaan hakea moneen eri tarpeeseen.

Sen avulla voidaan ostaa uusi pesukone rikkoutuneen tilalle, pilkkoa yllättävän suuri sähkölasku osiin tai rahoittaa koko perheen lomamatka. Isompi kulutusluotto mahdollistaa esimerkiksi kodin remontin toteuttamisen tai auton hankinnan.

Lainan takaisinmaksun aikana maksetaan myös korkoa ja kuluja, jotka muodostavat lainan hinnan. Isompi korko nostaa kokonaiskuluja ja lainan hinta on suurempi.

Edullisimman lainatarjouksen etsiminen kannattaa, koska sen kautta voi säästää lainakuluissa takaisinmaksun aikana.

Kulutusluotolla on monta käyttökohdetta

Kulutusluotto on nimensä mukaisesti kulutukseen tarkoitettu luotto, jolla on monia eri käyttökohteita.

Useimmiten kyseessä on vakuudeton laina, jonka vakuudeksi ei aseteta asuntoa tai muuta panttia. Luoton myöntämiseen vaikuttaa hakijan taloudellinen tilanne, haettava lainasumma ja hakijasta tehtävä luottoluokitus.

Haettavien lainojen summat vaihtelevat muutaman sadan euron lainasta aina 60 000 euroon saakka. Käyttökohteita on monia – lainaa voi hakea esimerkiksi lemmikin sairastuessa, ostosten tekoon tai matkailuun. Isompi laina soveltuu esimerkiksi auton tai veneen hankintaan tai oman asunnon käsirahaa varten.

Lainasumman käytöstä ei tarvitse tehdä tarkkaa selvitystä, vaan sen voi käyttää itse valitsemallaan tavalla. Tämän jälkeen laina maksetaan maksusuunnitelman mukaisesti takaisin.

Lainan takaisinmaksussa on usein joustoa maksuvapaiden muodossa. Näitä voi hyödyntää esimerkiksi joulun aikaan tai muulloin, kun arjessa on yllättävän suuria menoja.

Pienikorkoinen luotto löytyy vertailemalla

Lainatarjousten hinnoissa on eroja, ja halvin kulutusluotto löytyy vain vertailemalla tarjouksia.

Vakuudettoman lainan hinta muodostuu usean eri tekijän perusteella. Korkoon vaikuttaa muun muassa haettava lainasumma, laina-aika ja hakijasta hakuprosessin aikana tehtävä luottoluokitus.

Hinnoittelussa on eroja eri toimijoiden kesken, joten sama hakija voi saada hyvin eri hintaisia lainatarjouksia eri rahoituslaitoksilta. Erot johtuvat siitä, että jokainen rahoituslaitos määrittää itse kriteerit lainan myöntämiselle.

Luottoluokitukseen vaikuttaa muun muassa hakijan ikä, maksuvara, tulot ja työsuhteen kesto. Näiden perusteella arvioidaan sitä, kuinka todennäköisesti haettu laina maksetaan ongelmitta takaisin. Vaatimukset näiden osalta vaihtelevat, mikä vaikuttaa myös korkoon.

Pyytämällä tarjouksia usealta toimijalta ja vertailemalla niitä keskenään löytyy halvin kulutusluotto, jonka kautta säästetään laina-aikana. Säästö näkyy sekä kuukausi- että vuositasolla, kun kuukausittaiset maksuerät ovat pienempiä.

Valitse laina todellisen vuosikoron perusteella

Kuluttajaluottojen hinta muodostuu lainakorosta ja kuluista. Näistä korko on se osa, jonka lainan myöntänyt taho ottaa palkkioksi rahan lainaamisesta. Kuluilla puolestaan katetaan lainan myöntämisestä ja lainatilin hoidosta aiheutuvat kulut.

Jokaisesta lainatarjouksesta löytyy myös todellinen vuosikorko, jonka laskennassa huomioidaan kaikki lainaan liittyvät kulut. Se mahdollistaa luotettavan hintavertailun, jolloin vaihtoehtojen joukosta löytyy edullisin laina.

Pienikorkoinen laina kannattaakin valita todellisen vuosikoron – ei pelkän lainakoron suhteen. Näin hintavertailussa tulee huomioitua kaikki lainaan liittyvät kulut, ja valittu laina on todella tarjouksista edullisin.

Kilpailutuspalvelu tekee lainavertailusta helppoa

Lainavertailu tehdään kilpailuttamalla. Kilpailutuksen aikana pyydetään tarjoukset mahdollisimman monelta eri lainanmyöntäjältä, joita vertaillaan sen jälkeen toisiinsa.

Vertailussa kannattaa hyödyntää lainojen kilpailuttamiseen erikoistunutta sivustoa, jolloin voi tehdä kattavan vertailun yhden hakemuksen välityksellä. Kilpailutuspalveluita löytyy esimerkiksi www.lainaapienelläkorolla.fi osoitteesta, jossa on kerrottu myös kattavasti lainojen kilpailuttamisesta ja hakuprosessista.

Hakemus täytetään netissä ja kilpailutuspalvelu välittää sen eri pankeille ja rahoituslaitoksille. Näiden tekemät lainatarjoukset välitetään sitten hakijalle, joka pystyy vertailemaan niitä keskenään. Valinnan helpottamiseksi tarjoukset järjestetään hinnan mukaan, jolloin edullisimmat ovat listan ensimmäisenä.

Mikäli saatujen tarjousten joukosta löytyy laina riittävän pienellä korolla, voi sen hyväksyä ja allekirjoittaa pankkitunnuksilla. Sen jälkeen lainasumma maksetaan tilille, ja sen pääsee käyttämään haluamiinsa hankintoihin.

Vakuudettoman lainan hakeminen on nopeaa, koska hakemuksen käsittelyssä hyödynnetään automaattista päätöksentekoa. Lainatarjous voidaan tehdä heti hakemuksen vastaanottamisen jälkeen, ja hakija saa sen vain minuuteissa.

Jos lainan tarve on kiireinen, voi lainan saada pikanoston ansiosta käyttöön heti saman päivän aikana.

Vertailun ja kilpailuttamisen kautta löytää vähällä vaivalla pienikorkoisen lainan. Laina-aikana saavutettu säästö tuo lisää joustoa arkeen, kun maksuerä pysyy kohtuullisella tasolla.