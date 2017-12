Mitali, musiikkia ja joutsenten ylilento

Pitkään musiikin parissa puurtanut Leenamaija Raukola palkittiin Pro Kangasala -mitalilla Kangasalan kunnan itsenäisyyspäivän juhlassa. Valintaa perusteltiin pitkäaikaisella ja ansiokkaalla työllä kulttuurin alalla kunnassa: Raukola on ohjannut Kangasalan pikkupelimannien ryhmiä jo vuodesta 1979. Tähän liittyen hän on sovittanut musiikkia ryhmille, järjestänyt pikkupelimanneille vuosittaisia kesäleirejä ja vieraillut näiden kanssa Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla esiintymässä. Pirkanmaan musiikkiopistossa viulunsoiton lehtorina toimiva Raukola johtaa myös aikuisryhmä Balladipelimanneja ja on 1970-luvun alun perustetun yhtyeen alkuperäisjäsen.

– Leenamaija Raukolan luoma pikkupelimannitoiminta on ainutlaatuista Pirkanmaan alueella. Hän on luonut elävän lasten ja nuorten kansanmusiikkiperinteen, joka on harvinaista Suomenkin mittakaavassa, totesi palkinnon luovuttanut kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Lyytinen.

Musiikki oli muutenkin vahvasti läsnä juhlassa, jossa kahvituksia säesti vuoden nuori pelimanni Arvid Lundén ja jonka lopuksi kuultiin Kangasalan Mieslaulajien konsertti.

Aluksi nähtiin Kangasalan nuorisovaltuuston jäsenten kokoama video 100 elämystä Kangasalla -tapahtumaketjun kuvista. Juhlapuheen piti Kangasala-talon hallitukseen pitkään kuulunut Martti Silvennoinen, joka pohti puheessaan kulttuurin ja itsenäisyyden suhdetta.

Aiemmin itsenäisyysjuhlassa jaetut kulttuuristipendit jäivät nyt jakamatta; ne jaetaan jatkossa helmikuussa samaan aikaan Björkqvist-rahaston stipendien kanssa.

Ennen Kangasala-talon tilaisuutta Suomen satavuotista itsenäisyyttä kunnioitettiin juhlajumalanpalveluksella ja seppeleen laskuin sankarihautausmaalla. Sankarihautojen äärelle oli kerätty sankarivainajien ikäisiä vapaaehtoisia miehiä ja naisia kunniavartioon.

Tilaisuus nostatti silminnähden tunteet pintaan sekä puheessaan vaariaan ja isovaariaan muistelleella Harri Syrjäläisellä että monella yleisöön kuuluvalla. Myös luonto kunnioitti arvokasta juhlaa seppeleiden laskun aikaan äänekkään ylilennon suorittaneiden joutsenten muodossa.