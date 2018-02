Tuhkamessu kirkossa keskiviikkona

Pälkäneen kirkossa vietetään tuhkamessua keskiviikkona 14. helmikuuta kello 18.

Paastonaika alkaa laskiaisen jälkeisestä keskiviikosta, tuhkakeskiviikosta, joka on saanut nimensä paastoon liittyneestä tuhkan sirottelemisesta pään päälle. Se oli katumuksen ja parannuksen vertauskuva. Suomessakin päivää sanottiin jo keskiajalla tuhkakeskiviikoksi tai tuhkan ja säkin päiväksi (dies cineris, dies cinerum et cilicii). Myöhemmin nimitys unohtui, mutta viime aikoina se on tullut uudelleen käyttöön.

Samalla kun tuhkakeskiviikon messu on kutsu paastoon, se on kirkkovuoden ainoa erityinen katumusjumalanpalvelus. Tuhkakeskiviikon messussa piirretään tuhkaristi osallistujien otsaan katumuksen merkiksi. Tuhka on Raamatussa katumuksen, paaston ja kaiken katoavaisuuden vertauskuva.