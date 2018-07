Aitoon Laivarannassa sekä Puutikkalan ja Luopioisten kirkonkylän uimarannoilla havaittu sinilevää

Sinilevähavainnot ovat edelleen lisääntyneet Pirkanmaalla. Pitkään jatkunut erittäin lämmin sää on ollut suosiollinen sinilevälle, ja Pirkanmaan ELY-keskuksen leväseurannassa on tehty uusia sinilevähavaintoja rannoilta, joilta niitä ei ole aiemmin tänä kesänä havaittu. Pälkäneellä hieman sinilevää havaittiin Aitoon Laivarannassa sekä Puutikkalan ja Luopioisten kirkonkylän uimarannoilla. Runsaasti sinilevää havaittiin Kangasalan Kirkkojärvellä. Sinilevää on ajankohdan keskiarvoon nähden edelleen runsaasti.

Runsaista sinileväesiintymistä esimerkiksi yleisellä uimarannalla on hyvä ilmoittaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Havainnon voi myös ilmoittaa järvi-meriwikiin käyttäen internetin Havaintolähetti-palvelua.