Makasiinilla valokuvia

Sahalahden Makasiinilla on keskiviikosta alkaen esillä Valkeakoski-opiston Kangasalan osaston Sahalahden valokuvausryhmän valokuvia. Valo kuviksi -näyttely on avoinna 29.7. asti keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 14–18. Lauantaisin ja sunnuntaisin näyttely on avoinna kello 12–16.