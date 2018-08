Pälkäneläisten osaajien näyttely Nuijalla

Nuijantalon salissa avattiin viime viikonloppuna näyttely pälkäneläisiltä taiteentekijöiltä. Esillä on maalauksia, keramiikkaa ja tekstiilitöitä Anja Mattila-Tolvaselta, Aune Mattilalta, Anja Niemiseltä, Anneli Kokko-Haavistolta, Marjut Heiniöltä, Taija Ahoselta ja Katri Viitaselta. Lisäksi näyttely tarjoaa Jyri Kankilan postikorttiaarteita. Valkokankaalle heijastetaan tauotta pyörivä valokuvaesitys, joka koostuu kahdenlaisista valokuvista Pälkäneeltä – Kankilan nykypäivän kuvista ja Ulla Sirénin vanhojen aikojen valokuvista.

Näyttely on avoinna 28. elokuuta asti, myös ensi viikonloppuna järjestettävän kirpputoritapahtuman ajan. Kirpputori on avoinna kahvilan aukioloaikojen mukaan eli kello 11–18 sekä lauantaina että sunnuntaina. Myyntipaikoilta myydään kaikkea mahdollista hyväkuntoista vanhaa ja uutta tavaraa mausteista vaatteisiin ja rakennustarvikkeisiin, ja kirpputorin järjestäjän Sini Ignatiuksen mukaan paikkoja on vielä vapaana. Paikkavaraukset tehdään tekstiviestitse puhelinnumeroon 044 570 1002.