Veekasien murinaa Beatmakersin tahdissa

Veekasien murinaa ja näyttäviä jenkkiautoja voi bongata runsain määrin liikenteessä ensi lauantaina, kun jenkkiautoharrastajien kohteena on Kangasala ja Mobiliassa järjestettävä Rautalankaa ja jenkkirautoja -tapahtuma. Jo kahdeksannen kerran järjestettävä tapahtuma kerää säästä riippuen 250–450 jenkkiautoa Mobilian idylliseen rantaan.

Rentoon koko perheen tapahtumaan Mobilian ulkoalueelle on ilmainen sisäänpääsy. Rautalangasta vastaa 30-vuotisjuhlakiertueellaan oleva Pekka Tiilikainen & Beatmakers, jolta ilmestyi keväällä uusi levy Used Guitars Etc. Odotettavissa on rautaista rautalankaa ja reipasta rock’n rollia; Pekka Tiilikainen & Beatmakers on kuluneen vuoden aikana keikkaillut Suomen ohella Englannissa, Hollannissa ja Ruotsissa, ja lokakuussa yhtye suuntaa Saksaan. Elämäntyöstä rautalankamusiikin parissa yhtye on palkittu jo vuonna 2007.

Autojen ja musiikin lisäksi tanssiseura Swing Team esittelee eri swing-tanssien askelkuvioita fuskusta rockabillyyn.

Ulkona tapahtuvan ohjelman lisäksi yleisö pääsee tekemään löytöjä vintagehenkiseltä myyntitorilta. Kello 14–19 järjestettävän tapahtuman päätteeksi on näyttävä yhteinen cruising Mobiliasta Tampereelle.