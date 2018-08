Malviala seuraamassa Ilkkaa

Sirkku Malviala on kaupunginhallituksen valinta Kangasalan uudeksi elinympäristöjohtajaksi. Elinympäristöjohtaja korvaa nykyisen teknisen johtajan viran loppuvuodesta. Tekninen johtaja Mikko Ilkka on jäämässä eläkkeelle. Yhtä lailla eläkkeelle on siirtymässä kehitysjohtaja Jarmo Kivineva, jolle kaupunginhallitus päätti alkaa etsiä seuraajaa.