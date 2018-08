Sirkku Malvialasta elinympäristöjohtaja

Valtuusto asettui Kangasalla kaupunginhallituksen esityksen taakse ja valitsi Sirkku Malvialan kaupungin uudeksi elinympäristöjohtajaksi. Hänen on määrä aloittaa työnsä marraskuun alussa.

Malviala on hallintotieteiden maisteri ja rakennusarkkitehti. Hän on toiminut puolitoista viime vuotta Espoossa vs. rakennusvalvontajohtajana ja sitä ennen rakennusvalvontapäällikkönä Hämeenlinnassa. Hän on työskennellyt aiemmin myös muun muassa Kangasalan teknisessä keskuksessa.

Nykyinen teknisen keskuksen johtajana toiminut tekninen johtaja Mikko Ilkka on jäämässä eläkkeelle vuoden 2019 alkupuolella. Virkanimikettä on haluttu uudistaa, koska tehtävässä katsotaan korostuvan elinympäristön ja elinvoiman kehittäminen sekä hyvinvoinnin edistäminen. Elinympäristöjohtajan vastuualueisiin kuuluvat maankäyttö, rakentaminen, ympäristö- ja rakennusvalvonta sekä ensi vuoden alusta alkaen ateria- ja siivouspalvelut.

Tehtävään saapui yhteensä 17 hakemusta. Hakijoista viisi haastateltiin ja kaksi lähettiin soveltuvuusarviointiin. Valinnassa painotettiin muun muassa koulutusta, tehtävän kannalta olennaista työkokemusta ja soveltuvuusarvioinnin tulosta.