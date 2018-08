Vielä ehtii nähdä lehtikustantaja Urpo Lahtisen (1931–1994), Hymy Lahtisen (1930–2017) ja Jeppe Lahtisen taidekokoelman Kimmo Pyykkö -taidemuseon näyttelyssä Kangasalla. Reilun kahden kuukauden aikana näyttelyssä on vieraillut yli 7000 kävijää.

Näyttelyssä pääsevät esille Lahtisten lehtiperheen taideaarteet. Taidemuseon kahdessa kerroksessa nähdään liki 100 teosta, jotka taitelija Matti Kulmala on valinnut noin 800 teoksen kokoelmasta.

Kansainväliset mestarit kuten Pablo Picasso, Salvador Dalí ja Antoni Tàpies ovat esillä kotimaisten klassikoiden Kimmo Kaivannon, Essi Renvallin ja Mauri Favénin rinnalla.

Osa taideteoksista on ensimmäistä kertaa esillä julkisesti, osa on ollut esillä Urpo Lahtisen edustuskodissa Villa Urpossa Ylöjärvellä. Esimerkiksi Marjatta Tapiolan maalaama Hymy Lahtisen muotokuva on ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä.

– Olen erityisen iloinen siitä, että äitini keräämät teokset ovat nyt ensi kertaa nähtävillä suurelle yleisölle, Jeppe Lahtinen kertoo.

Lahtisten taidekokoelman taustalla on menestyksekäs yritystoiminta. Urpo Lahtinen perusti vuonna 1957 Suomen ensimmäisen ilmoitustuloilla kustannetun ilmaisjakelulehden Tamperelaisen. Kahta vuotta myöhemmin 1959 seurasi sensaatiolehti Hymy, joka 1970-luvun alussa oli Suomen suurin aikakausilehti.

30-vuotisen historiansa aikana Lehtimiehet Oy:stä kehittyi lehtitalo, joka kustansi monia aikakauslehtiä kuten Tekniikan Maailmaa, Vauhdin Maailmaa, Erä- ja Vene-lehtiä, Suosikkia, naistenlehti Jaanaa ja lukuisia muita.