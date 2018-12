Miksi köyhyyttä ei tunnusteta Pälkäneellä?

Radiot ja muut tiedotusvälineet toitottavat vähävaraisista ihmisistä, mutta miksi Pälkäne ei omalta osaltaan tunnusta niiden olemassaoloa? En ole ainoa, joka kärsii rahan puutteesta työkyvyttömyyseläkeläisenä. Minulla on laktoositon/gluteeniton ruokavalio. Nämä elintarvikkeet ovat kalliimpia kuin normaalia ruokavaliota käyttävillä ihmisillä. Paljon erikoislääkärien käyntikertoja, vuodessa isot lääkekustannukset mukaan lukien. En pelaa yhtään rahapelejä, olen täysin raitis ja savuton. He, jotka saavat toimeentulotukea, pärjäävät oikein mainiosti vaikka kuuluvat edellä mainittuun ryhmään, heillä ei ole koskaan rahapulaa. Kuka on määritellyt harkinnanvaraisen sossun toimeentulotuen? Ja sen jota haetaan Kelan kautta?

Minun pitäisi saada monitehosilmälasit, ei ole varaa sellaiseen kalliiseen hankintaan. Tämä määräys on tullut Taysin silmäkeskuksesta. Minua odottaa kaihileikkauskin, olen jonossa. Pälkäneellä on halvemman mukaan otettu ne EU-kassitkin jakeluun, ovat vähän niin kuin näkönä Jaakkola kirkossa. Niissä ei ole allergisille mitään syötävää.

Kyllä seurakuntakin saisi panostaa köyhiensä auttamiskustannuksiin enempi eikä pelkästään Lähetys/+ Pilistveren tukemiseen.

Olen todella köyhä ja kipeä, enkä häpeä myöntää sitä. Olenhan käynyt työssä aikoinani, ennen sairastumistani Pälkäneen ulkopuolella. Rakastin työntekoa, mutten pysty siihen enää. Olen tuonut Pälkäneelle verorahoja. Eikö minullekin kuuluisi oikeudenmukainen ja täysipainoinen elämisen malli, mistä olen monen kuullut puhuvan? Kyllä heille jää rahaa laskujen ja vuokran maksun jälkeen ummet ja lammet.

Marja Mäkinen

Pälkäne