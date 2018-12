Joulu tulee

Alun perin tälle kolumnipaikalle piti ilmestyä visainen joulupähkinä naapurimedian tyyliin. Tiedättehän: kuva-arvoituksia, joiden parissa pääsee käyttämään hoksottimiaan ja joiden ratkomiseen – parhaassa tapauksessa koko suvun kesken – on joulunpyhinä kerrankin aikaa.

Kun ensimmäinen pähkinä (katso oheinen kuva) parin tunnin piirtämisen jälkeen oli valmis, oli selvää, että kuva-arvoitusta ei Välkkeestä tänä vuonna löydy. Täytyy siis tyytyä perinteisempään kaavaan.

Jouluun liittyy monilla tiettyjä rutiineja, joita ilman joulu ei tunnu tulevan. Joku keittää aatonaattona riisipuuroa ja mehukeittoa, minkä jälkeen katsotaan kovalevyltä Simpsonien joulujaksoja. Toinen paistaa kinkun aina aatonvastaisena yönä siitä huolimatta, että joutuu heräämään keskellä yötä poistamaan sen uunista. Yksi pesee aatonaattona saunan putipuhtaaksi ja hörppää työn lomassa pari jouluolutta sillä välin kun toinen paketoi lahjoja kuin viimeistä päivää viimeisellä mahdollisella hetkellä, sillä ”itse ne on pakattava, ei niissä markettien pakkauspalveluissa kunnon paketteja kuitenkaan saa”. Kolmas taas kuuntelee ”Varpusta jouluaamuna” joululevyltä ja leipoo aattoaamuna torttuja kuin Marja Tyrni konsanaan.

Aattoaamuna monen perheen joulurutiineihin kuuluu Joulupukin Kuuman linjan vahtaaminen. Yleisradion kanavilla vuodesta 1991 pyörinyt ohjelma on monelle aattoaamun helmi. Saattaapi joku vanhempi patistaa omaa jälkikasvuaan soittamaan ohjelmaan, lähettämään jouluterveisiä ja laulamaan pukille, kun itse on siihen puuhaan jo valitettavasti yli-ikäinen. Lähetyksen loppupuolella näytettävä Lumiukko kuuluu niin ikään monen suomalaisen joulurutiineihin. Jos ei näe lumiukon lentävän, joulu on vaarassa mennä pilalle.

Toisaalta ne joulut, jolloin rutiinit jollakin tavalla rikkoutuvat, jäävät erityisen hyvin mieleen. Nämä sattumukset kumoavat myös väitteen siitä, ettei joulu tule, jos ei tee jotain tiettyä asiaa. Joulu tuli sinäkin vuonna, kun joulukuusi kaatui keskellä yötä ja kasteli sen juurella odottaneet lahjat läpimäriksi. Joulu tuli silloinkin, kun keittiössä häärännyt vasta-alkaja ei hoksannut, ettei kinkkua ja porkkanalaatikkoa voi paistaa samaan aikaan uunissa. Porkkanalaatikko kiikutettiin monien vaiheiden jälkeen toisaalle paistumaan ja kaikki olivat joulupöydässä tyytyväisiä. Sinäkin vuonna joulu tuli, kun lapset ihmettelivät joulupukkia, joka kurvasi pihaan sukulaismiehen Hondalla. Ja mikä uskomattominta: joulu tuli myös sinä vuonna, kun kuusen valosarjan huomattiin vasta aattoaamuna olevan rikki.

Hyvää joulunalusaikaa Kangasalle! (Toivotus sisältää myös lisävinkin kuva-arvoituksen ratkaisuun.)