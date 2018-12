Kenen on vastuu?

Pälkäneen kunta rakentaa kalliilla ja myy halvalla, huono yhtälö. Roholan alueen tonttien paalutus ei voi tulla yllätyksenä, jos alueen maaperätutkimus on tehty oikein, ja tämä on vain yksi esimerkki. Tällaisella toiminnalla on veronkorotuksia luvassa.

Olavi Köppä

Luopioinen