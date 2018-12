Vetovoimaa parasta aikaa

Paul Tiililän erinomaiseen mielipidekirjoitukseen (50/2018) haluan tuoda muutaman näkökulman täältä naapurikaupungin näkövinkkelistä. Vaikka Pälkäne onkin asukasluvultaan harventunut, se on vetovoimatekijöiltään aiempaakin vahvempi. Näin uskallan sanoa.

Olen seurannut Pälkäneen kehittymistä lähinnä rakentamisen näkökulmasta. Olen toiminut lukuisissa asuin- ja lomarakentamishankkeissanne vastaavana mestarina ja vielä useammissa maarakennusurakoitsijana. Silloin tällöin piipahdan perheeni kanssa nauttimassa Pirkanmaan toiseksi parhaan jauhelihapitsan – parashan löytyy Sahalahden Krouvista.

Olen murheissani seurannut viime vuosina Pälkäneen ilmatilan vallanneen negatiivisen ilmapiirin mellastusta. Välillä painuu rivitalo, nyt kokonainen asuinalue. Jälkimmäinen on mahdollista, vaikka ensimmäistäkään tonttia ei ole myyty! Tässä asiassa Paul Tiililä tuo erinomaisesti esiin sen tosiasian, että ei näitä tontteja nyt vaan tahdota varailla ennen kuin kaikki ympäröivä yhdyskuntarakenne on valmiina. Eikä senkään jälkeen kyse ole kuin siitä, millä vahvuuksilla tontteja markkinoidaan. Harva muistaa, että osa Tampereen Vuoreksen asuntomessutonteistakin jouduttiin paaluttamaan kalliilla menetelmillä, mutta niin vaan kaikki tontit rakentuivat.

Kasvu – se on kaiken A ja O. Näin uskallan sanoa, koska maassamme ei löydy kukoistavaa ja samalla kutistuvaa aluetta. Pälkäneen muinaisista vahvuuksista haluan nostaa esiin Paavolanharjun alueen. Mikä siellä meni hyvin? Osasyynä tonttien hyvään kysyntään oli muun Pirkanmaan kehno tonttitilanne. Kysyin parilta alueella valvomieni kohteiden perheiltä, että mikä ihme sai heidät muuttamaan Pälkäneelle? Vastaukset olivat a) myönteinen suhtautuminen virastolla tontinhakijaan ja b) edullinen tonttihinta. Ei sen tämän kummempaa tarvitse olla. Peruspalvelut ovat Pälkäneen taajaman tuntumassa ihan kelvolliset. Vetovoimatekijöitä pitää, kuten Tiililä esitti, toki laatia lisää. Haastetta lisää myöskin se tosiasia, että Pälkäneellä on 40 myymätöntä omakotitaloa.

Mielipidekirjoitukseni lopuksi listaan vielä neljä asiaa, joilla Pälkäne voisi mielestäni pärjätä nykyistä paremmin: 1) lyökää nyt pikaisesti sovinnon kättä niiden Onkkaalanrivin vanhusten kanssa, muutama satatuhatta ei ole hinta eikä mikään mainetappioon verrattuna, 2) järjestäkää Roholan tonttien valmistumisajankohtaan kunnon tonttiarpajaiset, pääpalkintoina ilmaisia tontteja, mutta vuoden rakentamisvelvoitteella, 3) muistakaa, että vetovoima on sisäsyntyistä, se ei synny päätöksillä vaan tunteella ja 4) kaistaa. Think big! Tiililän kirjoituksen innoittamana ehdotan, että nelikaistainen moottoritie Tampereen Linnainmaalta Hattulan risteykseen saakka saatetaan kestopuheenaiheeksi aina Pälkäne mainittaessa. Sellainen on jo Lempäälässä, Pirkkalassa, Nokialla ja Ylöjärvellä – muttei Kangasalla ja Pälkäneellä. Meille myös!

Jussi Haavisto

Kangasalan kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas (kok)