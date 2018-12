Nuijantalolla lauletaan joululauluja ensi lauantaina

Nuijantalolla on jouluista tunnelmaa varsinkin tulevana lauantaina, kun Nuijalla vietetään Joululaulajaisia kello 13 alkaen. Luvassa on myös muutamia Hyvät naiset ja herrat -a cappella -kuoron esittämiä joululauluja. Joululaulajaisten lomassa on mahdollista tehdä jouluisia ostoksia ja vaikkapa rentoutua kahvikupposen ja tuoreiden leivonnaisten äärellä.