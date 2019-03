Naistenpäiviä vietetään sunnuntaina 17. maaliskuuta kello 14 Luopioisten seurakuntakeskuksessa. Naistenpäivillä on luvassa Marja-Liisa Kuitusen puheenvuoro hänen tekemistään maalauksista. ”Ursula, Helena, Ellen, Sini, Miri, Eliisa, Kaisa…” – siinä alkua luettelosta erilaisten naisten kasvoista, joita Kuitunen on maalannut. Jokaiseen kuvitteelliseen hahmoon sisältyy myös tekijän ajatuksia näin nimettyjen naisten tilanteesta. Kuitunen on antanut maalaussarjalleen nimen ”Pyhiä nykynaisia”.

Puheenvuoroja sunnuntaina käyttävät myös Terhi Hölsä, Sini Nurmi ja Karoliina Vierikka. Psalmilauluja esittää Heli Patana Ritva Huomon säestämänä. Ohjelmassa on myös kahvitarjoilu, jonka myötä voi tukea tämän vuoden Yhteisvastuukeräystä. Tilaisuuden päättää ehtoollishartaus, jossa palvelevat Helvi Jousmäki, Leena Peltonen ja Paula Suksia. Tilaisuuden juontaa Päivi Giren.