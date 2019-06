”Kun jokin palaa, se saa kauas ulottuvan valokäden, kun se mikä palaa on niin iso kuin tähti, vaikka meidän aurinkomme, valokäsi ulottuu silittämään lehden pintaa, siihen aukeaa ovi, tuhansia pieniä ovia, joista valo pääsee sisään.” (Ote Tiina Poutasen ääniteoksesta ”Ovi lehdessä”)

”Klorofylli – valoherkkä pigmentti” on tutustumisretki lehtivihreän ihmeelliseen maailmaan. Klorofylliä eli lehtivihreää on vihreiden kasvien kloroplasteissa eli viherhiukkasissa. Niissä tapahtuu elämälle tärkein kemiallinen reaktio: auringon säteilyenergian sitominen kemialliseksi energiaksi – fotonien muodonmuutos. Klorofyllistä on moneksi: hapen tuottajaksi, auringon energian sitojaksi ja sitä kautta koko maapallon ruokkijaksi sekä ilmaston lämpenemisen torjujaksi. Ei mikään pikkutekijä siis!

Muodonmuutoksia ry:n taidetta ja tiedettä yhdistävä näyttely Mikkolan Navetalla esittelee taiteilijoiden tulkintoja aiheesta ja aiheen liepeiltä. Mukana ovat Dotti Cichon (USA), llkka Halso, Heta Laitakari, Heli Mäkinen, ONnelliset ihmiset, Marja Pirilä, Tiina Poutanen, Piritta Pääkkö, Sanni Seppo, Pia Suhonen, Merja Tanhua, Anu Tuominen ja Anja Tyrväinen.

Jyvämakasiinin näyttelyssä kuullaan lisäksi Tiina Poutasen käsikirjoittama ääniteos, jonka äänisuunnittelusta vastaa Katri Puranen ja ääninäyttelijänä kuullaan Ida Sofia Fleming. Näyttelyn kuunnelma on tuotettu yhteistyössä Pälkäneen kunnan kulttuuripalveluiden kanssa.

Lukutaidosta Navettakalleriassa

Mikkolan Navetan Navettakalleriaan esille tuleva Aikamatka lukutaitoon -näyttely kertoo Suomen luku- ja kirjoitustaidon historiasta tarinoin, kuvin ja tietoiskuin. Myös taide on näyttelyssä vahvasti läsnä. Teoksia on Tiina Poutaselta ja Emmi Niemiseltä, ja kuullaanpa näyttelyssä myös äänitaidetta: Karoliina Kantelisen itkuvirsi lukutaidosta. Näyttely on osa Pälkäneen lukutaitovuoden ohjelmistoa ja tuotetaan Pälkäneen kunnan kulttuuripalveluiden ja Muodonmuutoksia ry:n yhteistyönä Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Klorofylli -valoherkkä pigmentti -näyttelyn avajaiset: 29.6. klo 14. Avoinna: 29.6.–31.8. ti-la 10–15. Kulttuurikeskus Mikkolan Navetta (Keskitie 5, Luopioinen, Pälkäne) Jyvämakasiini, Luhtiaitat ja Pytinki.

Aikamatka lukutaitoon -näyttelyn avajaiset: 29.6. klo 14. Avoinna: 29.6.– 30.11. ti–la 10-15 (syyskuukaudet 10–14). Mikkolan Navetta, Navettakalleria.