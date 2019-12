Ei ainuttakaan tappiota syyskierroksella – RaLu siirtyy joulutauolle sarjan kärjessä

Pälkäneen Luja-Lukon ja Raholan Pyrkivän 19-vuotiaat koripallonaiset siirtyvät joulutauolle sarjakärjessä.

Mikä ottelu: Salohallissa pelattiin lauantaina 14.12. alle 19-vuotiaiden tyttöjen valtakunnallinen 1-divisioonaottelu Salon Vilpas – RaLu

Ennakkoasetelma: RaLu oli voittanut selkeästi aiemmin syksyllä Espoossa pelatussa harjoitusturnauksessa Vilppaan.

Miten kävi: Vilpas – RaLu 46–59 (11–12, 6–17, 16–14, 13–16)

Ratkaisu: Hidastempoiseen otteluun syttyminen tuotti vaikeuksia RaLun pelaajille. Keskittymisen puute näkyi heikkoina heitto- ja syöttövalintoina ja etenkään hyökkäyksessä ei löytynyt tarvittavaa malttia. Syksyn aikana RaLu on ottanut tavaksi pelata vastustajan tasolla ja kääntää ottelu kolmannella tai neljännellä jaksolla itselleen. Tälläkin kertaa RaLu repäisi toisen jakson lopussa 12 pinnan eron, mutta kolmannen jakson synkkä alku toi vastustajan lähes tasoihin. Vieraiden puolustusrutiini oli kuitenkin Vilppaalle liikaa ja lopulta 13 pisteen voitto RaLulle. RaLun pelaajista kaksinumeroisille koriluvuille pääsivät Hanna Hirvonen (14 pistettä), Kaisa Pirttinen (14) ja Roosa Taipale (10).

Onnistuja: Onnistuminen ei aina näy pelaajan pistesarakkeissa, sillä onnistuminen on myös kykyä rytmittää peliä, hyvää tilan käyttöä, kyky saada kaveri vierellä näyttämään paremmalta ja halu tehdä joukkueesta parempi. Koko viime kauden loukkaantumisen takia sivussa olleelle Ida Östringille syksy on ollut haastava. Isojen loukkaantumisten jälkeen pelikovuuden palauttaminen ja entisen tason saavuttamien on ollut kovan työn takana. Vilpas-peli oli taas yksi askel eteenpäin: 23 minuuttia pelintekijänä pelannut Östring pelasi syksyn parhaan ottelun niin puolustus- kuin hyökkäyspäässä.

Kommentti: ”Lukio, 5–6 harjoitusta viikossa ja pelit on pelaajille raskas yhdistelmä, joten ansaittu joulutauko tulee hyvään paikkaan.” RaLun valmentaja Tomi Ingman

Entä nyt? RaLun sarjapelit jatkuvat tammikuun loppupuolella vieraspelillä Rovaniemellä.