Kuvausprojektista, jossa kierrettiin kuvaamassa paikallisia perheitä koronapandemian keskellä, syntyi Karanteeni kotona -valokuvanäyttely. Valokuvaajat ja lapsuudenystävät Laura Tammisto ja Reetta Muranen kiersivät pitkin Kangasalaa 51 perheen luona kuvauskalustonsa kanssa yhden huhtikuisen viikonlopun ajan.

Viikonlopun päättyessä pelkäksi dokumentoinniksi tarkoitettu projekti sai uuden tarkoituksen.

– Hyvin nopeasti huomasimme, että alun perin puhtaaksi dokumentoinniksi ajateltu kuvaus muuttui nopeasti hyvän mielen projektiksi. Perheet ottivat meidät vastaan lämmöllä ja selvästi monessa kodissa iloittiin pienestä poikkeuksellisesta tapahtumasta päiväjärjestyksessä. Kerroimme, että kuvassa saa hymyillä tai olla hymyilemättä, ja kyllähän sitä hymyä useimmissa paikoissa löytyi, kuvaajat kertovat.

Toiveena oli, että kuvattavat olisivat kuvassa kuten ovat: terassia ei tarvitse siivota eikä naamaa puuteroida. Kuvat otettiin pääasiassa kotien ulko-ovella.

– Ne näyttävät, että ihan tavallinen kotoilu voi sekin olla poikkeustilasta huolimatta onnellista olemista. Kuvattavat eivät missään nimessä ole kattava otos paikallisista ihmisistä, vaan enemmänkin sosiaalisen median käyttäjien satunnainen joukko.

Karanteeni kotona on ikkunanäyttely, johon voi tutustua ulkoa katsoen esimerkiksi iltakävelyllä tai lounastunnilla. Näyttely on ripustettu Kangasala-talon pääoven ja sisäpihan ikkunoihin. Se on esillä 7.6. asti.