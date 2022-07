Pyynikin Kesäteatterin, Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin yhteistuotanto Suomen hevonen sai ensi-iltansa Pyynikin Kesäteatterissa perjantaina. Näytelmässä eletään vuotta 2000 ja kerrotaan Kotalan perheen kautta maatalouden ja maaseudun tilanteesta sen jälkeen, kun Suomi on liittynyt Euroopan Unioniin.

Sirkku Peltolan näytelmäsarjan ensimmäinen osa on vankalla ammattitaidolla tehty ehjä kokonaisuus, jossa parasta on väkevä ja räväkkä dialogi. Katsoja saa olla tarkkana, etteivät herkulliset repliikit mene nauraessa ohi: käsikirjoittaja ja ohjaaja Peltola on melkoinen sanataituri. Näytelmän kieli on roisia, mikä joitakin katsojia voi myös hirvittää.

Näytelmä kuitenkin myös haastaa huumorin keskellä pohtimaan vakavampia aiheita, ja pinnan alla väreilee haikeampiakin sävyjä.

Mari Turunen tekee mielettömän roolisuorituksen Kotalan perheen ex-anoppina. Keski-ikäinen Turunen muuntautuu käsittämättömän helponoloisesti vanhuksen rooliin. Myös Aimo Räsäsen rooli Kaina, perheen poikana, on vakuuttava. Koko muukin näyttelijäkaarti – Juhani Laitala (isäntä Lassi), Miia Selin (teini-ikäinen tytär), Tuire Salenius (ex-puoliso), Teija Auvinen (Lassin naisystävä) ja Petra Ahola (perheen tyttären kaveri) – tekee erittäin hyvää työtä lavalla.

Hannu Lindholmin eleetön lavastus toimii kesäisessä maisemassa hyvin.

Joselininniemessä nähdään myös kangasalalaista väriä, sillä näytelmän nimiroolissa vuorottelevat kangasalalaisen Huvikummun hevostallin hevoset Kopsahovin Clara ja Pikku-Hupini. Hevonen piipahtaa lavalla esityksen alussa ja lopussa.

Suomen hevosen esitykset Pyynikin Kesäteatterissa jatkuvat 13. elokuuta asti.

Arvio: Neljä tähteä