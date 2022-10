Mielestäni merkittävimpiä motivaatioita Raamatun lukemiselle on, kun ymmärrämme Jumalan rakkauden ja armon. Jeesus pysähtyy kohdallemme, tuntee nimeltä, kutsuu. Tämän pohjalta tulee halu ja kaipaus tulla uudelleen kohdatuksi. Jumalan sana on tämä kohtaamisen paikka.

Jeesuksen lempeydessä on tilaa sille, että ihminen voi olla ihminen. Rankaisu, syyllisyys ja häpeä ei vapauta meitä vaan rajoittaa, sitoo ja piilottaa. Raamatun sana vakuuttaa meitä Jumalan kannattelevasta läsnäolosta. Sana tuo Jumalan kirkkauden näkymiä ja Jeesuksen valoisaa suhtautumista ihmiseen.

Samalla Valon kirja paljastaa meille syntisyyden. Tämä on meille ihmisille tuskallista. Mielellämme torjumme, kiellämme tai työnnämme syyllisyytemme pois. Jumala on rakkaus ja samalla pyhä. Pyhyys on toinen Jumalan luovuttamaton ominaisuus. Siksi tarvitsemme armahdusta. Tämä tulee Jeesuksessa osaksemme. Tätä Valon kirja tarjoaa arkeemme.

Luetaan, kuunnellaan ja aloitetaan Raamatun lukeminen tänään, omavalintaisena ja vapain mielin. Jumalan sanan kautta näemme, että Jeesus katsoo meitä valoisasti, lämpimästi ja kauniisti. Tämä innostaa lukemaan Raamattua. Valoisan asian kanssa on mielekästä olla tekemisissä. Jumalan sana on kirkkaasti säteilevää elämän mielekkyyttä, tarkoitusta ja merkitystä.

Lea Pyyhtiä,

lähetyssihteeri,

Kangasalan seurakunta