Kangasalle pikkujouluaikaan esiintymään saapuva koomikko, näyttelijä ja ohjaaja Jaakko Saariluoma pohdiskeli Välkkeen haastattelussa muun muassa sitä, miten ”Kangasala” taipuu eri sijamuodoissa.

Jaakko Saariluoma, mitä kuuluu?

– Kiitos, oikein hyvin loppusyksy etenee.

Mikä on pitänyt sinut kuluneena syksynä kiireisenä?

– Työt enimmäkseen. Stand up -keikkoja on aika paljon, ja televisiotyöt ja tulevat projektitkin työllistävät. Nyt syksyllä teen esimerkiksi Possea ja paria tv-ohjelmaa, jotka tulevat ulos keväällä. Tulevista ohjelmista voi mainita nimeltä ainakin Suurmestarin.

Mitä tv-sarjaa on ollut mukavinta tehdä? Miksi?

– Minulla on ollut sen verran hyvä säkä, että olen saanut olla mukana monissa tuotannoissa, jotka kaikki ovat omalla tavallaan mukavia, ja joissa kaikissa on ollut omat hyvät puolensa. Ehkä erityismaininnan voisin antaa Posselle, jota teemme nyt kymmenettä kautta Maikkarille. Posse on siinä mielessä merkittävä ohjelma, että se on itse kehittämämme formaatti, joka on pyörinyt tv:ssä pitkään ja kerää edelleen paljon katsojia.

Jaksatko aina olla hauska?

– Keikoilla kyllä. Siviilissä en tietenkään, vaikka yritän aina pitää pilkkeen silmäkulmassa ja huumorin mukana tekemisissä. Kuppi menee siis välillä nurin, niin kuin ihmisillä tapaa mennä. Pyrin kuitenkin tekemään hommat tosissaan mutta en liian vakavasti.

Onko Kangasala sinulle ennestään tuttu paikka?

– Olen käynyt monissa paikoissa, mutta Kangasalassa en ole aiemmin käynyt. Siinä Tampereen kupeessahan se sijaitsee, ja Kangasalan ohi olen kyllä ajanut Tampere–Lahti -tietä ajaessani.

(Tässä välissä toimittaja mainitsee omassa puheenvuorossaan käytössä olevat Kangasalan taivutusmuodot Kangasalla ja Kangasalle.)

– Ai onko oikea muoto Kangasalla? Hyvä tietää. Eli siis mukava tulla Kangasalle. Hauskaa siitä varmasti tulee!

Jaakko Saariluoma Show Kangasala-talossa perjantaina 9.12. kello 18 Kangasala-talossa.