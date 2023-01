Näin sanoo Herra, joka sinut loi: Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. (Jes 43:1)

Tämän vuoden ensimmäisenä päivänä kirkoissa luettiin tämä raamatunkohta. Vaikka monet asiat saattavat huolestuttaa, uuteen vuoteen on lupa käydä luottavaisin mielin. Emme ole yksin. Kanssamme on Jumala. Usko on luottamusta häneen ja hänen johdatukseensa. Siksi kehotus kuuluu: Älä pelkää. Pelko kahlitsee elämän. Näistä kahleista Jumala tahtoo meidät riisua.

Älä pelkää, vaan elä – ajattelen Jumalan sanovan. Suhtaudu uteliaasti siihen, mitä elämällä on sinulle annettavaa. Keitä kaikkia ihmisiä kohtaat tänä vuonna? Kuka tarvitsee sinua ja sinun apuasi tai huolenpitoasi? Kenelle olemassaolosi on tärkeää? Kenen kanssa saat jakaa elämää tänä vuonna? Mihin ja miten elämänpolkuasi johdatetaan? Miten Jumala sinua varjelee tai mitä ihmeitä hän sinulle mahtaakaan näyttää? Mitä kaikkea hyvää vuosi voi tuoda tullessaan?

Uuden ajan alkaessa on jotain samaa kuin ihmiselämän alussakin: tulevaisuus on puhdas ja avoin ja samalla täynnä mahdollisuuksia. Pienen vauvan elämästä eteenpäin vuosia ja vuosikymmeniä on mahdotonta tietää, ennustaa tai hahmottaa. Mitähän tästä lapsesta tulee? pohditaan. Toivotaan elämän kannattelevan häntä hellästi. Siksi myös kastejuhlassa usein luetaan tämä sama raamatunkohta. Lasta aletaan kutsua erityisellä nimellä, joka kirjoitetaan myös taivaan kirjoihin. Vanhemmat saavat vastuunkantajaksi lapsen elämään kummit ja myös Jumalan. Jumala lupaa siunauksensa lapsen elämään.

Kaikkina kasvun vuosina tarvitaan Jumalan siunausta ja varjelusta. Monesti täällä sairaalassa kohtaamieni ihmisten luona luen tuota Jesajan kirjan kohtaa vielä vähän eteenpäin: ”Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi, kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa, kun astut tulen lävitse, sinä et pala, eikä liekki sinua polta. Minä Herra olen sinun Jumalasi. Minä Israelin Pyhä olen sinun pelastajasi.”

Jokaisen ihmisen elämässä voi tulla eteen vaiheita, jolloin elämä on jollakin tapaa uhattuna. Aikoja, jolloin epävarmuus valtaa mielen, ja pelko hiipii esiin. Pelko saattaa lamaannuttaa ja sumentaa toivon. Jumalan turvan vakuutusta tarvitaan yhä uudestaan ja uudestaan: ”Älä pelkää. Minä olen sinun Jumalasi. Minä annan sinulle tulevaisuuden ja toivon.”

Eija Kasari, sairaalapastori Tays