Vaikuttava Katrina itkettää, koskettaa ja on täynnä huikeita näyttelijäsuorituksia

Tampereen Työväen Teatterin Katrina on vaikuttava teos. Sally Salmisen menestysromaaniin perustuva uutuusnäytelmä sai kantaesityksensä työväen teatterissa keskiviikkona 11. tammikuuta. Juha Hurmeen suomennokseen pohjautuvan näytelmän on sovittanut taidokkaasti pälkäneläinen Seija Holma, ohjaaja on Johanna Freundlich.

Katrinan nimiroolin tekee uskomattoman hienosti Jonna Järnefelt. Hän tulkitsee pienillä eleillä vahvan ja itsepäisen naisen koko elämänkaaren. Katrina saapuu Pohjanmaalta Ahvenanmaalle miehensä Johanin (Jyrki Mänttäri) perässä. Elämä ei ole sitä, mitä mies on hänelle luvannut. Nuoren naisen on sopeuduttava elämään merimiehen kanssa ja rakennettava elämäänsä köyhyydessä uudessa yhteisössä. Yhteisö koostuu isännistä ja torppareista, jotka elävät keskenään ihan eri maailmassa. Näyttämölle tämä vastakkainasettelu on saatu luotua hienosti.

25-henkinen näyttelijäkaarti tekee kokonaisuudessaan hienoa työtä. Tarinan ihmiskohtalot itkettävät, liikuttavat ja koskettavat.

Näytelmä etenee nopeatempoisesti, mutta ajoittain pysähdytään pidemmäksi aikaa jonkin tapahtuman äärelle. Rytmi toimii, vaikka menestyskirjan tiivistäminen vajaaseen kolmeen tuntiin näyttämölle ei varmasti ole ollut helppoa.

Puvut ja lavastuksen on suunnittelut Mark Väisänen. Lavastus on hillitty, mutta erittäin toimiva. Näyttämöllä lipuvat ja lähtevät valkopurjeiset laivat tuovat saaristolaisyhteisön elämään kuuluvaa lähtemisen ja kotiin paluun tunnelmaa.

Katrinassa kuullaan jonkin verran taidokkaita musiikkinumeroita, jotka istuvat kokonaisuuteen oivasti.

Arvostelu: Neljä tähteä

Näytelmän työryhmä:

Sally Salmisen romaanin pohjalta näytelmäksi sovittanut Seija Holma

Ohjaus Johanna Freundlich

Koreografia Ari Numminen

Lavastus- ja pukusuunnittelu Mark Väisänen

Valosuunnittelu Eero Auvinen

Äänisuunnittelu Jarkko Tuohimaa

Kampausten ja naamioinnin suunnittelu Pepina Granholm

Romaanin suomennos Juha Hurme

Laulujen harjoittaja Riitta Keränen

Ohjaajan assistentti Timo Saari

Rooleissa:

Jonna Järnefelt Katrina

Jyrki Mänttäri Johan

Viktor Idman Einar

Joonas Snellman Erik

Saska Pulkkinen Gustav

Teija Auvinen Sally Salminen

Aimo Räsänen Kapteeni Nordkvist

Pentti Helin Kapteeni Svensson

Kristiina Hakovirta Kapteenska Svensson

Heli Hyttinen Elvira

Jaana Oravisto Anna

Anna Kuusamo Saga

Jari Leppänen Seffer

Samuli Muje Evert

Heidi Kiviharju Beda

Elizaveta Hiisku Lydia

Roope Myllyselkä Urho

Timo Saari Kapteeni Ekvall

Erkki Lahtinen Kapteeni Larsson

Jukka Vahter Viktor Blom

Daniel Kärkkäinen / Martti Ahola Pikku-Einar

Leon Ruokola / Aleksi Saari Pikku-Erik

Oskari Korpinen / Mauno Kemppilä Pikku-Gustav

Miisa Kivimäki / Alma Järvensivu Pikku-Sanna

Vilja Kurra / Vuokko Leinonen Greta