Sami Kymäläinen puolustaa yksityisautoilijoita, mutta iloitsee myös toimivista joukkoliikenneyhteyksistä – vaalikampanjoinnissa hän turvautuu myös saminamien voimaan, joita varten konvehteja on hankittu 40 kiloa

Yllätys ei ole, että Sami Kymäläinen (ps.) on tänä keväänä eduskuntavaaliehdokkaana. Hän nimittäin lupasi jo neljä vuotta sitten ensimmäisen kerran kansanedustajan paikkaa tavoiteltuaan olevansa mukana myös seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Tuolloin Kymäläinen sai 2 711 ääntä ja oli Pirkanmaalla perussuomalaisten kahdeksanneksi suosituin ehdokas. Eduskuntaan alueelta pääsi neljä perussuomalaista.

– Tällä kertaa olen jonkun verran viisaampi kuin edellisellä kerralla. Tai näin ainakin toivon, Kymäläinen naurahtaa.

Kokemusta politiikasta Kymäläiselle on ainakin kertynyt. Politiikkaan ja perussuomalaisten toimintaan hän lähti mukaan kuutisen vuotta sitten. Nyt takana on neljät vaalit sekä ensimmäinen vuosi Pirkanmaan Perussuomalaisten puheenjohtajana.

Jos on Kymäläinen kypsynyt poliitikkona, niin samoin on Perussuomalaiset vahvistanut sijaansa suomalaisessa puoluekentässä. Näin ainakin Kymäläinen kokee tapahtuneen.

– Kun vertaan neljän vuoden takaisiin vaaleihin, niin ihmisten vastaanotto on nyt aivan eri luokkaa, kun tuolla liikkuu eri paikoissa ehdokkaana. Ihmiset kättelevät, näyttävät tsemppipeukkuja ja kiittävät siitä, että teemme tätä työtä, Kymäläinen kertoo.

Puolue ensin, oma menestys on vain plussaa

Kun kannatusmittauksetkin tällä hetkellä kertovat, että perussuomalaisilla on hyvä noste menossa, pitää Kymäläinen vaaleissa valituksi tulemistaan aivan mahdollisena asiana.

– Edellisten eduskuntavaalien äänimäärä tuli ihan yllätyksenä. Poliittinen näkyvyyteni oli silloin niin paljon pienempi kuin nyt, joten on tässä ihan realistiset mahdollisuudet läpi mennä. Merkittävässä roolissa on nyt se, kuinka orivesiläiset innostuvat äänestämään.

Edellisellä kerralla Kymäläinen sai Orivedeltä 668 ääntä. Muille perussuomalaisille kunnasta meni noin 500 ääntä.

– Tämä on siis vain ihan puhdasta matematiikkaa eli en missään nimessä sano, että muita perussuomalaisia ei saisi äänestää. Mutta jos itse meinaan läpi päästä, niin Orivedeltäkin minun pitäisi saada enemmän ääniä. Luulen, että 4 000 ääntä alkaa olla sellainen määrä, mikä pitäisi saada, jotta eduskuntaan pääsisi.

Piirin puheenjohtajana Kymäläiselle onkin tärkeää juuri puolueen menestys.

– Se on etusijalla. Plussana tulee, jos itsekin menestyn. Ihan yhtä kirkkaana tämä sama ajatus on myös muilla ehdokkaillamme, Kymäläinen painottaa.

Vaalityötä Kymäläinen tekee myös täysin tosissaan. Siksi viiden viikon lomat palavat nyt siinä vaiheessa vuotta, kun maassa on vielä lunta.

– Kun johonkin lähden mukaan, niin kyllä silloin tosissaan ollaan. Koko ajan ei välttämättä olla ihan vakavissaan, sillä tietynlainen kepeys tässäkin hommassa pitää olla mukana. Kun aiheet ovat vakavia, niin välillä on osattava nauraakin.

Vaalikampanjointiin Kymäläinen valmistautui muun muassa ostamalla 40 kiloa paperipäällysteisiä suklaakonvehteja ja tilaamalla 4 500 käyntikorttia. Kun karkki ja kortti on nidottu yhteen, on Kymäläisellä jaettavanaan saminameja. Kyse on jo hyväksi havaitusta vanhasta kikasta.

– Minulla oli niitä jo edellisissä vaaleissa jaettavana. Ihmiset tykkäsivät niistä, joten miksipä sitä toiseksi muuttamaan.

Autoilijat tarvitsisivat synninpäästön

Kampanjoinnissaan Kymäläinen on nostanut yhdeksi kärkiteemakseen autoilijoiden aseman parantamisen.

– Yksityisautoilusta on tehty niin kallista, että ihmisillä ei ole enää varaa käydä töissä. Polttoainekustannukset ja muut autoilun kulut vievät ison osan työntekijöiden palkasta, että ihmiset miettivät, kannattaako heidän edes käydä töissä. Tätä viestiä olen kuullut, kun olen ollut kampanjoimassa, Kymäläinen sanoo.

Yhtenä ratkaisuna asiaan Kymäläinen pitää biosekoitevelvoitteen poistamista kokonaan.

– Muut puolueet rummuttavat sen nostamisen puolesta. Pahimmillaan se kuitenkin tarkoittaa 40–50 sentin korotusta niin bensan kuin dieselinkin hintaan. Jos sellainen nosto tulee nykyisiin polttoainehintoihin, niin sehän olisi aivan katastrofi.

– Dieselverolle minusta ei ole mitään perustetta. Polttoaineen verotusta pitäisi muutenkin laskea, sillä Suomi elää kumipyörillä. Tavarat kuljetetaan ja ihmiset liikkuvat autoilla.

Vaikka Kymäläinen on selkeästi autoilijan puolella, ei hän kaikkea joukkoliikennettäkään tyrmää.

– No onhan nämä junayhteydet Orivedeltä Tampereelle aivan mahtavat. Mutta ei tämän asian niin pitäisi mennä, että vain joukkoliikenne on hyvää ja autoilijat ovat syntisiä. Meidän pitäisi löytää enemmän tasapainoa julkisen liikenteen ja yksityisautoilun välille.

Kymäläinen haluaa myös, että tärkeisiin tiehankkeisiin ohjattaisiin rahaa ja niitä vietäisiin eteenpäin. Näin ei hänen mielestään ole edellisen neljän vuoden aikana tapahtunut.

– Ratahankkeista on puhuttu paljon, mutta tiehankkeet ovat jääneet lapsenkenkiin. Ysitien nelikaistaistaminen on ihan välttämätön juttua ja teiden parantaminen Pirkanmaalla muutenkin. Minusta se ei ole nyt tärkeintä, pääseekö joku keijo junalla vartin nopeammin Helsinkiin.

Työ vaatii turnauskestävyyttä

Kymäläinen ärsyyntyy, kun asioita halutaan viedä eteenpäin vain ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan vetoamalla.

– Ilmastonmuutos on totta ja ihmisen toiminnalla on ollut siihen vaikutuksensa. Mutta emme me voi ihan kaikkea päätöksentekoa perustella ilmastonmuutoksen torjunnalla ja jättää sitä kautta tavallinen suomalainen sivurooliin näissä päätöksissä.

– Luonnosta on pidettävä huolta ja meidän on pyrittävä kohti vähäpäästöisempää yhteiskuntaa. Se pitää kuitenkin tehdä sillä tavalla, että tavallinen suomalainen pysyy muutoksessa mukana. Nyt se ei pysy.

Kuusi vuotta politiikan parissa ovat opettaneet Kymäläiselle kärsivällisyyttä, sillä asiat etenevät hitaasti.

– Tämä vaatii turnauskestävyyttä. Jos asioita haluaa muuttaa, niin se on pitkä prosessi. Kannattajillemmekin olemme sanoneet, että kertaheitolla me emme saa asioita kuntoon. Muutosta tarvitaan, mutta se kestää oman aikansa. Olen oppinut myös sen, että politiikka ja sen parissa toiminta on lopulta hyvinkin inhimillistä. Poliitikotkin ovat lopulta vain ihmisiä.

Millaisen kansanedustajan suomalaiset sinusta saisivat?

– Suorapuheisen, rohkean ja pohdiskelevan. Olen ymmärtänyt, että monen mielestä minä vain töksäyttelen asioita. Välillä ehkä teen sitäkin, mutta kyllä minä näitä asioita paljon pohdiskelenkin.

SAMI KYMÄLÄINEN

IKÄ: 47

PUOLUE: Perussuomalaiset

PERHE: puoliso ja kaksi lasta

AMMATTI: vartija ja pääluottamusmies

HARRASTUKSET: kuntosali ja lukeminen

LUOTTAMUSTOIMET: noin 20 erilaista luottamustoimea, muun muassa Orivedellä kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, aluevaltuutettu, aluevaltuuston henkilöstöjaoston jäsen, Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja, Pirkanmaan Perussuomalaisten puheenjohtaja, Turvallisuusalan ammattiliiton hallituksen jäsen ja käräjäoikeuden lautamies

OHO: On tullut luvanneeksi, että jos tulee valituksi eduskuntaan, perheeseen voidaan hankkia koira