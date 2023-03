Taidemuseon taiteilijatapaamisessa on vuorossa tekstiilitaiteilija ja käsityömestari Helena Vaari

Kangasalan Kimmo Pyykkö -taidemuseon kevään Metsätöitä -näyttelyn muotoilijoiden tapaamiset jatkuvat lauantaina 1. huhtikuuta kello 12–13.30 Kangasala-talon valtuustosalissa Helena Vaarin taiteilijatapaamisella.

Tekstiilitaiteilija ja käsityömestari Helena Vaarin käsistä on 35 vuoden aikana lähtenyt lähes 400 kirkko- ja taidetekstiiliä. Hän on suunnitellut ja valmistanut kuusi piispankaapua ja kirkkotekstiilit neljääntoista kirkkoon Suomessa.

– Tekniikkani on taidekäsityötä, jossa yhdistyvät vapaa taidekirjonta ja applikaatio. Maalaan ompelukoneella. Neula on sivellin ja kankaat sekä langat ovat värejä. Käytän aina laadukkaita kankaita ja lankoja – villaa, puuvillaa, silkkiä ja viskoosia. Jälki voi olla ohutta lankaviivaa tai paksua kolmiulotteista pintaa. Ihmisillä on lähiyhteys tekstiiliin. Tekstiili on lämmin, kotoinen ja ihoa vasten oleva tuttu materiaali. Tekstiilit ilmentävät tunteita, tilanteita, mielipiteitä ja arvoja. Pehmeää materiaalia on helppo lähestyä, tulee halu koskettaa kangasta. Kirkkotekstiilit puolestaan valmistettiin jo keskiajalla kirjomalla ja ompelemalla. Taidekirjontani pohjautuu vanhaan perinteeseen tämän päivän menetelmillä, Vaari kertoo.

Taiteilijatapaamisen jälkeen on Väyläkirjojen kustantaman ja Veijo Koivulan toimittaman Vaarin kirkkotekstiilejä esittelevän kirjan, Helena Vaari – Neula siveltimenä, julkistustilaisuus Kulttuuriravintola Jalmarissa kello 14–15. Kirja kokoaa sanoin ja kuvin Vaarin kirkkotekstiilit 35 vuoden ajalta yksiin kansiin.