Suurkiitos ja paljon pieniä!

Neljänkymmenen vuoden työrupeama on kalkkiviivoilla Kangasalan seurakunnassa ja kaupungilla. Hiukan haikeana katselen mennyttä taaksepäin, mutta todella kiitollisena. Olen saanut tehdä monenlaista työtä hienojen ihmisten kanssa. Kiitollisuutta lisää vielä se, että olen saanut olla terveenä.

Kiitoksia satelee moneen suuntaan ihmisille ja instansseille, ketään ja mitään en uskalla nimetä, sillä joku unohtuisi varmasti. Poikkeus vahvistaa säännön eli rakkaan vaimoni mainitsen. Hän on mahdollistanut sen, että olen tarvittaessa voinut lähteä, kun on pyydetty ja tulla, kun asiat on saatu hoidetuksi. Esirukousta työni, perheeni ja itseni puolesta olen pyytänyt ja olen kokenut, että Jumalan varjelusta ja johdatusta on elämässäni ollut. Rukoilla saa edelleen puolestamme ja edelleen tehtävän nuorisotyön ja seuraajani puolesta.

Muistolauseeksi jätän Luuk. 10:27 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestä ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Uskon, että tätä noudattamalla teemme parempaa huomista kaikille meille.

Jorma ”Jommu” Jussila, erityisnuorisotyönohjaaja

Kangasalan seurakunta