Saksalainen teologi Dietrich Bonhoeffer on kirjoittanut läheisilleen runon Hyvien voimien suojasta vuoden 1944 lopulla. Runo on päätynyt Anna-Maija Raittilan muokkaamana virreksi 600 virsikirjaamme. Virressä laulamme: Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. (1.säkeistö).

Bonhoeffer vangittiin keväällä 1943, kun hän oli osallistunut natsismin vastaiseen vastarintaliikkeeseen. Hänet tuomittiin kuolemaan 39-vuotiaana 9.4.1945 Flossenburgin keskitysleirissä. Bonhoeffer kirjoitti edelleen: Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa (2.säkeistö).

Viimeaikaiset maailman tapahtumat ovat aiheuttaneet monelle ahdistusta, niin tapahtumapaikoilla asuville kuin myös meille matkan päästä tilanteita seuraaville. Maailma tuntuu olevan pahasti sekaisin. Sotaa käydään Euroopassa, hyökkääjävaltio ottaa uhrin roolin ja kertoo puolustavansa ikiaikaisia arvoja, vaikka itse ryhtyi sotatoimiin.

Uusimpana kauhistuksena olemme saaneet uutisia Lähi-Idästä, tuhansien ihmisten kuolemasta ja kaavailuja lisääntyvistä voimatoimista. Ihmiset pakenevat kodeistaan ja lähtevät epätoivoisille pakomatkoilleen, joille kovin moni menehtyykin. Lasten kärsimykset ovat erityisen koskettavia. Omassa maanosassammekin sisäinen turvallisuus on vaarantunut, ihmisen henki ei ole joillekin minkään arvoinen. Pahan valta kasvaa.

Maailma oli vakavasti sekaisin myös 1930–40:lla, jolloin Bonhoeffer eli. Hän ei hyväksynyt oman maansa voimapolitiikkaa ja halusi puolustaa myös evankelista kirkkoa. Hänen aikaansa Saksassa ei ollut tulevaisuutta, ellei hyväksynyt valtion poliittista linjaa, johon kuului muun muassa juutalaisten joukkosurma. Kirkko oli jakautunut. Bonhoeffer halusi muutosta ja liittyi vastarintaliikkeeseen sillä seurauksella, että tuli pidätetyksi ja lopulta tapetuksi parhaassa iässään. Bonhoefferr kirjoitti runossaan: Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman. (4 säkeistö). Hän oli omakohtaisesti todennut pahan vallan kasvun.

Kaiken ahdistuksen ja epävarmuuden keskellä hänellä oli kuitenkin vahva usko ja toivo siitä, että asiat muuttuvat vielä paremmiksi. Hän ei itse päässyt sitä näkemään, mutta nyt me tiedämme, että toisen maailmansodan päätyttyä elämä Euroopassa muuttui paljon paremmaksi ja turvallisemmaksi. Nyt on taas synkkiä pilviä taivaalla. Muistakaamme Bonhoefferin luottamusta siihen, että Jumala kuljettaa meitäkin ja antaa toivon. ”Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä, kuinka käyneekin. Illasta aamuun kanssamme on Luoja. Häneltä saamme huomispäivänkin” (5.säkeistö).

Rainer Zeitlin

kirkkovaltuutettu

Pälkäneen seurakunta