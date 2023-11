Full Moon Effect pistää aistit liikkeelle – tanssiteatteri MD:n esitys pursuaa lumoavaa energiaa

Tanssiteatteri MD:n nykytanssiteos Full Moon Effect uhkuu latautunutta energiaa. Täysikuun aika on tullut, mikä antaa tilaa uusille voimille. Tanssi sykkii joka suuntaan. Se vangitsee yleisön. On huikeaa seurata, miten tanssin keinoin pystytään tuomaan koko tunteiden kirjon lavalle. Musiikki on valittu huolella tähän nykytanssiteokseen. Se ilmentää tunteita siinä samassa, kun tanssijat liikehtivät valtavalla latauksella lavalla.

Tunnelma on välillä hypnoottinen, mystinenkin. Olet hetken kuin toisessa maailmassa – poissa kaikesta arkipäiväisestä. Tanssi lumoaa, puhuttelee, koskettaa. Katsojakin on hetken ajan kuin uudesti syntynyt kaiken lavalla näkemänsä jälkeen.

Tanssijat hitsautuvat upeasti yhteen, vaikka yksi puuttuukin joukosta. Keskiviikon 22.11. esityksen aikaan tanssijoista Antti-Pekka Pudas oli sairastunut. Silti tanssi päätettiin esittää. Teatterilta on hieno ele, että esityksen pääsee vielä halutessaan katsomaan uudestaan, jos haluaa nähdä kaikki tanssijat lavalla.

Sen verran mahtava elämys oli, että kyllä kiehtoo ajatus myös siitä, miten yhden tanssijan läsnäolon puuttuminen vaikuttaa koko esitykseen. Vielä on siis ainakin itselle tulossa lisäesitys.

Jos on kovin herkkä valoefekteille, kannattaa ottaa huomioon esityksessä käytetyt strobovalot ja voimakkaat valotilanteet muutenkin. Migreeniherkkä seuralaiseni ei kylläkään hämääntynyt valoista, joten ehkä tuon noin 50-minuuttisen kestää ihan hyvin. Hänkin aikoi säästää lipun uudelle näytöskerralle.

Arvio: Neljä tähteä.

Työryhmä:

Koreografia ja ohjaus: Joel Alalantela

Äänisuunnittelu: Uni Karinko

Pukusuunnittelu: Lauri Järvinen

Valosuunnittelu: Sari Mayer

Lavastussuunnittelu: Elina Nopanen

Tanssijat: Suvi Eloranta, Klaara Haapanen, Anniina Kumpuniemi, Samuli Roininen, Mari Rosendahl ja Antti-Pekka Pudas.