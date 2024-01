Vaikuttava Frida tuo katsojan iholle palavasieluisen kuvataiteilijan elämän kipukohdat

Ensi-iltansa viime torstaina saanut Tampereen Työväen Teatterin Frida on vaikuttava esitys. Näytelmä perustuu kuvataiteilija Frida Kahlon (1907–1954) elämään. Se tuo totta vie katsojan iholle palavasieluisen Kahlon elämän kivun ja surut.

Frida Kahlo joutui nuorella iällä hengenvaaralliseen onnettomuuteen, mutta piti itse suurempana onnettomuutena rakkausavioliittoaan toisen taiteilijan, Diego Riveran, kanssa. Diego Riveran roolin näyttelee Pentti Helin.

Fridan roolin näyttelevä Elsa Saisio on lavalla huikea. Hän eläytyy dramaattisen ja hurjan elämän eläneen Kahlon rooliin intensiivisesti ja suurella tunteen palolla.

Erityismaininnan ansaitsee myös Petra Karjalainen, joka tulkitsee suuren osan näytelmän lauluista muusikko Tuomas Luukkosen säestämänä. Latinalaisamerikkalainen musiikki sopii esitykseen kuin nenä päähän.

Työväen teatterin lava on iso, ja vaikka näytelmä on visuaalisesti hieno, välillä katsojalle voi tulla tunne, että näyttämöllä on turhan paljon tyhjää tilaa. Ensi-illassa jotkin hienot oivallukset – kuten aivan lavan etureunaan sijoitetun Kahlon ruumisarkun valmistelu pitkin näytelmää – kärsivät hieman siitä, että ne eivät näy kaikkialle katsomoon yhtä hyvin. Samasta haasteesta kärsi ainakin oman paikkani kohdalla ajoittain myös katosta laskeutuneet taulukehykset, joihin heijastettiin erilaisia kuvia.

Näiden haasteiden vastapainoksi lavalle on luotu myös mahtavia oivalluksia. Saision ja luurankokuoleman välinen yhteys on läpi näytelmän väkevä, ja myös Fridan kuolinkohtaus on toteutettu upeasti kirkkain valoin ja kukkakoristelluin sängyin keskelle lavaa.

Kokonaisuutena Frida on hieno elämys. Siinä on paljon omintakeisia kohtia ja surua, mutta myös ihastuttavaa luomisvoiman ja elämän ylistystä.

Arvio: 3,5 tähteä

Työryhmä:

Käsikirjoitus ja ohjaus: Anne Rautiainen

Koreografia: Liisa Ruuskanen

Tanssikapteeni: Soile Ojala

Lavastus- ja pukusuunnittelu: Marie Antikainen

Valosuunnittelu: Janne Teivainen

Äänisuunnittelu: Antti Puumalainen

Videosuunnittelu: Matias Ojanen

Yhteistyössä Tampereen Konservatorio

Rooleissa: Elsa Saisio (Frida), Pentti Helin (Diego) sekä Soile Ojala, Petra Karjalainen, Minna Hokkanen, Pekka Kekäläinen, Janne Kallioniemi, Juha-Matti Koskela, Eriikka Väliahde, Teija Auvinen. Näyttämöllä myös tanssijoita ja muusikko Tuomas Luukkonen.