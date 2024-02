Hämmennys ja epätietoisuus jatkuu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntoon laittamisella on hintansa, mutta sitä hintaa ei kaikkialla oltaisi valmiita maksamaan. Syynä on se, että ei puhuta maksettavista lisäeuroista vaan palveluista, jotka nykymuodossaan ovat poistumassa – ja tilalle saatavista ei vielä ole tietoa. Ilmassa on hämmennystä: muun muassa neuvolapalveluiden saatavuuden tarkempi määrittely on vielä avoinna, Pirhan organisaation sisällä palikat hakevat edelleen paikkaansa ja aluevaltuutetut pohtivat viimeksi maanantaina omien vaikutusmahdollisuuksiensa kehittämistä.

Liikkuvien sote-palveluiden kanssa ollaan jo askelta pidemmällä, kuten pitääkin, sillä niiden pilotointi on käynnistymässä ensi kuussa. Luopioisissa järjestetyssä tilaisuudessa pohdittiin ja ideoitiin pilotoitavien liikkuvien sote-palveluiden sisältöä. Aihe kiinnosti, ja seurakuntatalo täyttyi aktiivisista, joskin myös huolestuneista ja hämmentyneistä ihmisistä.

Uusia avauksia nousi, ja moni asia kirkastui. Luopioisten pilotti-ideamyrskyssä paikalla olleille jäi kuitenkin epäselväksi esimerkiksi se, miten pilotti lopulta vaikuttaa lakkautusuhan alla olevan terveysaseman toimintaan.

Vielä syyskuussa tämänkin lehden sivuilla kerrottiin, että mahdollisten niin sanottujen kivijalkapalvelujen sulkemisen esiehtona ovat toimivat liikkuvat ja digitaaliset palvelut. Toisaalta syksyllä todettiin myös se, että liikkuvien palvelujen pilotoinnilla voi olla vaikutuksensa niin sanottuihin lähipalveluihin.

Liikkuvien palvelujen pilotti Luopioisissa on alkamassa maaliskuussa, eikä sen sisällöstä ole vielä tarkkaa tietoa. Digiklinikka, joka toimii verkossa ja mobiilisovelluksessa, on aloittamassa toimintaansa toukokuussa. Digipuolelle on ladattu hyvinvointialueella isot odotukset: 14 miljoonan palvelun pitäisi ratkoa jopa 80 prosenttia yhteydenotoista niin, ettei asiakkaan tarvitse turvautua sote-aseman lähipalveluihin. Vuoteen 2026 mennessä digiklinikan toivotaan hoitavan vuosittain yli 300 000 yhteydenottoa terveyspalvelujen puolella.

Hyvällä tahdollakaan on kuitenkin vaikea nähdä liikkuvien ja digipalvelujen olevan ensi kuussa sillä mallilla, että terveysasemalta voitaisiin sammuttaa valot hyvillä mielin – toki tällä tietoa vain väliaikaisesti pilotin ajaksi. Pilotti kestää lokakuun loppuun asti, mutta Luopioisissa kerrotun mukaan päätöksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkosta ollaan tekemässä syyskuussa.