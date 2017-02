Loppusuoralla oleva matrikkeli kaipaa vielä kuvia veteraaneista

– Hämeenlinnassa veteraanimatrikkelia tehnyt eversti Pekka Kantakoski totesi joskus, että matrikkelin tekemiseen menee ammattilaiselta viisi vuotta, amatööriltä 15 vuotta, Luopioisten veteraanimatrikkeliprojektissa mukana oleva Esko Koskenvesa naurahtaa.

Luopioisissa veteraanimatrikkelia on tehty nyt yhdeksän vuotta, joten pääosin vapaaehtoisvoimin tehtävä työ on hyvässä aikataulussa. Parhaillaan on menossa hankkeen viimeistely ja materiaalin muokkaaminen painokuntoon.

Vapaaehtoisten voimannäyte

Veteraanimatrikkeli on kirjan muotoon painettava henkilötietohakemisto sodassa palvelleista luopioislaisista. Matrikkeliin on koottu veteraanit, jotka ovat syntyneet, asuneet, olleet kirjoilla eläessään tai kuollessaan Luopioisissa.

Koko matrikkeliajatuksen taustalla on entisen Lapin läänin maaherra Hannele Pokka. Tämä kutsui aikanaan lääninsä kuntien edustajat koolle ja kehotti heitä käynnistämään kussakin kunnassa veteraanimatrikkelin kokoamisen.

– Yksi Turtola-Pellon matrikkelin tekijä oli entinen oppilaani Helsingin yliopistosta. Hän lähetti matrikkelin minulle, ja näytin sitä Kukkia-Seurassa, paikallisessa reserviläisjärjestössä ja veteraanijärjestössä. Tästä kaikki alkoi vuonna 2003, Koskenvesa muistelee.

Matrikkeli on ollut vapaaehtoisten voimannäyte. Luopioisissa kierteli vapaaehtoisia veteraanitietojen kerääjiä, ja myös koululaiset ja työttömät tekivät tietojen tallennustyötä.

Välissä hankkeen eteneminen kuitenkin lähes pysähtyi, mutta kun puolustusvoimista eläkkeellä jäänyt kapteeni Timo Ailio ryhtyi Luopioisten Sotaveteraanien puheenjohtajaksi, hän päätti, että matrikkeli on saatava valmiiksi. Hän sitoutui viimeistelemään matrikkeliosan.

Viime talvena hän vietti päiviä Riitta Vuotarin ja Reino Toivion kanssa Helsingin kansallisarkiston Sota-arkistossa, jossa he tarkistivat noin 300 veteraanin palvelustiedot kantakorteista, tietoja kun ei saanut kopioida tai valokuvata.

– Vaikka tehtävä oli suuri, aika ei tullut pitkäksi. Tietojen lukeminen avarsi omia näkemyksiä ja syvensi tietoja sota-ajasta, Ailio muistelee.

Nyt matrikkelia varten on koossa 17 kansiollista kantakorttitietoja, joista matrikkeliin tulee noin 1500 sotilaan tiedot. Kaikki tiedot on pitänyt tarkistaa virheiden ja puutteiden takia.

Ailio kiittelee muun muassa Koskenvesaa ja Asko Valkamaa tärkeän hankkeen aloittamisesta.

– Heidän lisäkseen projektiin on antanut työpanoksensa lukematon määrä kylien edustajia. Myös esimerkiksi Anneli Mattilan rooli sukututkimustiedon ja henkilökohtaisen henkilötietoarkiston takia on ollut merkittävä.

Vuotari puolestaan teki viime talvena kolmen kuukauden työrupeaman tietojen saattamiseksi sähköiseen muotoon.

– Matrikkelin tiedoissa tulee varmasti olemaan puutteita, virheitäkin, mutta olemme tehneet työn parhaimpamme mukaan näillä tiedoilla, jotka meillä nyt on, Ailio selvittää.

Muistutus veteraaneista

Henkilötietojen lisäksi kirjaan tulee muisteluita ja tarinoita sota-ajasta. Muun muassa Ailio on kirjoittanut teokseen historiikin luopioislaisten sotavaiheista, Luopioisten miesten sotatie.

Matrikkelia voidaan pitää historiankirjoituksen ohella kunnioituksena veteraanien arvokkaalle työlle.

– Luopioisissa on jäljellä reilut kaksikymmentä veteraania. Veteraanitunnuksen omaavia naisia on lisäksi alta kymmenen, Ailio selvittää.

Veteraanit alkavat kuitenkin olla jo varsin korkeassa iässä. Esimerkiksi Luopioisten sotaveteraaneista vanhin täyttää 96 vuotta ja nuorinkin on jo 87-vuotias.

Ailio kannustaakin ihmisiä, varsinkin nuoria, viimeistään nyt tarinoimaan jäljellä olevien veteraanien kanssa, sillä heiltä kuulee mielenkiintoisia juttuja.

– Monelta veteraanilta on puoliso kuollut ja yksinäisyys on suuri ongelma. Vaikka veteraanijärjestömme käy tervehtimässä veteraaneja merkkipäivinä ja mahdollisuuksien mukaan muulloinkin, on se aivan liian vähän. Veteraanit kaipaavat kuuntelijoita ja juttuseuraa, Ailio muistuttaa.

Mika Säpyskä

Luopioisten veteraanimatrikkelissa osa veteraanitiedoista on vielä ilman valokuvaa. Matrikkelin tekijät toivovatkin vielä omaisten, ystävien ja sukulaisten kaivelevan valokuvia veteraaneista, jotta tiedoista saadaan mahdollisimman kattava. Kuvattomien veteraanien lista on ohessa.

Kuvat voi toimittaa Timo Ailiolle osoitteeseen Retkitie 4 B 5, 36760 Luopioinen tai sähköisenä osoitteeseen viestikettu@viestikettu.fi. Kuvien yhteyteen tieto kuvan veteraanista ja nimet muista mahdollisesti kuvassa esiintyvistä henkilöistä. Paperisiin valokuviin myös yhteystieto siitä, mihin kuvan voi palauttaa. Lisätietoja: Timo Ailio 045-630 5659.

Luopioislaiset veteraanit,

joista ei ole vielä kuvaa veteraanimatrikkelia varten:

Ahonen Aarne 10.11.1910

Ahonen, Kaarle Augusti 6.1.1923

Alanen, Paavo Antero 31.5.1924

Alenius, Vilho Rikhard 16.10.1903

Alho, Edvard 25.5.1906

Anttila, Matti 23.6.1899

Anttila, Yrjö 1.11.1901

Aronen, Kalle Viljami 27.8.1913

Aronen, Sulo Ilmari 7.3.1910

Aronen, Toivo Henrik 19.6.1916

Damberg, Toivo Henrik 13.4.1903

Damberg, Väinö Vihtori 6.12.1912

Eljander, Erkki Olavi 21.11.1925

Esko, Ville Taavetti 18.6.1899

Forsman, Åke Ilmari 5.12.1911

Friman, Lauri Kalervo 2.2.1913

Grönlund, Allan Erik 24.1.1922

Grönvall, Kalle Veikko 15.3.1916

Gummerus, Arvo Ismael (Isto) 9.5.1914

Haggrén, Toivo 24.7.1899

Hagren, Edvard 2.12.1904

Hagren, Toivo 23.9.1899

Hakala, Antti Kustaa 28.9.1922

Hakala, Eino Vihtori 3.7.1909

Hakala, Kalle Mikko Johannes 8.2.1924

Hakala, Taisto Iisakki 19.12.1919

Hakala, Urpo Olavi 6.3.1926

Hakala, Usko Nestor 27.2.1924

Hakala, Väinö 13.11.1908

Haliseva, Kalle Johannes 16.5.1903

Haliseva, Lauri Johannes 5.6.1908

Haliseva, Paavo Fredrik 2.2.1912

Halonen, Aleksi Jalmari 4.5.1904

Hääsi, Fabian 30.11.1910

Hääsi, Juho Ilmari 30.4.1901

Hääsi, Väinö Armas 14.2.1913

Hölli, Yrjö August 12.4.1904

Heikkilä, Paavo 21.9.1910

Heimo, Hugo Edvard 18.3.1907

Heinänen, Väinö Mauritz 22.9.1904

Heinänen, Yrjö 30.1.1908

Heino, Kalle August 7.4.1920

Heino, Onni Rikhard 17.12.1921

Heinonen, Antti Kalervo 26.1.1925

Heinonen, Eino Aukusti 19.12.1911

Heinonen, Kaarlo Henrik 16.8.1903

Heinonen, Kauko Kalevi 5.11.1925

Heinonen, Niilo Jalmari 14.12.1899

Heinonen, Uuno Olavi 17.12.1914

Heinonen, Väinö Harald 2.4.1905

Helander, Mikko Olavi 21.8.1925

Helander, Vilho Jalmari 23.11.1902

Helén, Jaakko Markus 25.4.1921

Helén, Pertti 15.2.1913

Helen, Pauli Henrik 13.10.1916

Helin, Lauri Henrik 25.7.1900

Helin, Tauno Olavi 26.7.1917

Helin, Urho Lennart 12.3.1910

Helin, Veikko Armas 20.4.1904

Hell, Aleksi Fabian 17.7.1900

Hell, Eino 7.11.1915

Hell, Martti 7.11.1915

Hell, Paavo Joel 13.7.1913

Hell, Taisto Sakari 8.9.1923

Hellgrén, Kalle Oskari 24.9.1900

Hellsten, Eino Vihtori 16.3.1915

Hellsten, Esko Eevertti 6.6.1918

Henttonen, Veikko Matti 28.4.1926

Hilden, Lauri Henrik Kustaa 19.9.1907

Hippeläinen, Edvard 5.5.1915

Hippeläinen, Onni Kalervo 10.4.1924

Hippeläinen, Reino 9.5.1925

Holmén, Väinö Valfrid 1.8.1921

Honkanen, Viljam 28.6.1907

Hukkinen, Kustaa Einari 5.1.1905

Huuhtanen, Eino 24.11.1910

Hyllinen, Kaarle 11.8.1905

Ilmonen, Toivo Oskari 23.4.1913

Ilomäki, Esko 2.4.1915

Ilonen, Kalle Emmanuel 26.3.1907

Jaktholm, Ilmari 10.1.1910

Jalonen, Kalle Ilmari 22.7.1904

Jalonen, Tuomas Kustaa 21.12.1916

Jauho, Pauli Ilmari 27.8.1917

Jäppi, Paavo Henrik 5.3.1909

Järvenpää, Reino Jalmari 23.9.1921

Järvinen, Arvi Olavi 7.8.1925

Järvinen, Erkki 4.6.1924

Järvinen, Heikki 19.2.1901

Järvinen, Heikki Kalervo 19.1.1920

Järvinen, Juho Augusti 14.11.1897

Järvinen, Kalle Ilmari 17.9.1905

Järvinen, Kalle Vilhelm 19.5.1904

Järvinen, Kalle William 23.7.1911

Järvinen, Kauko Valdemar 22.6.1918

Järvinen, Lauri Jalmari 9.12.1903

Järvinen, Matti Sakarias 5.9.1924

Järvinen, Niilo Richard 14.4.1906

Järvinen, Oiva Jalmari 16.9.1912

Järvinen, Reino Valfrid 11.4.1916

Järvinen, Risto Valfrid 2.5.1923

Järvinen, Seth Arvid 31.8.1905

Järvinen, Toivo Einari 16.5.1906

Jokela, Taisto Jaakoppi 25.7.1919

Jokela, Vilho Valde 7.10.1914

Jokinen, Heino Johannes 15.3.1906

Jokinen, Kalle 12.11.1901

Jokinen, Kalle Olavi 22.6.1923

Jokinen, Lauri Kustaa 5.6.1917

Jokinen, Otto 29.12.1903

Jokinen, Vihtori 20.4.1917

Jokinen, Viljo Ilmari 30.1.1909

Jussila, Edvard 11.3.1912

Jussila, Kalle 8.10.1907

Kaisko, Toivo Valfrid 9.9.1901

Kaisko, Väinö August 6.11.1919

Kaivola, Kalle Villiam 23.7.1904

Kallioinen, Aleksi 17.4.1909

Kallioinen, Eino Viljam 8.8.1909

Kallioinen, Vilho 28.12.1904

Kangas, Lauri Aleksi 12.11.1908

Kangas, Martti 1.12.1915

Kankaanpää, Heikki 30.3.1900

Kansanaho, Urpo Kalervo 11.3.1926

Kantonen, Arvi Kalevi 6.11.1925

Kantonen, Onni Johannes 10.1.1901

Kaskinen, Väinö Fredrik 1.11.1907

Kasvio, Onni Rikhard 3.4.1913

Kataja, Juho Edvard 16.8.1905

Kauhajärvi, Johan Stefan 28.12.1902

Kaulèn, Paavo Antero 14.6.1923

Kaulén, Toivo Olavi 15.3.1921

Kauppi, Emil 1.1.1903

Kauppi ent. Lindholm, Jukka Einari 7.4.1912

Kauppila, Kalervo Nyyrikki 3.8.1912

Kauranen, Johannes (Juho) 10.6.1898

Kauranen, Pauli 8.2.1922

Keskiaho, Antti 23.3.1909

Ketola, Vieno Nestori 13.6.1918

Kilpi, August Verneri 6.1.1918

Kilpi, Seppo Ilmari 8.1.1922

Kilpinen, Erkki Ilmari 1.1.1921

Kirjavainen, Villiam 23.12.1910

Kiuru, Eino Armas 30.11.1912

Kivioja, Toivo Aleksi 5.5.1911

Kivioja, Väinö Henrik 20.1.1920

Kivistö, August 12.8.1907

Knaapi, Antti Kustaa 10.6.1917

Kodisto, Kalevi Olavi 9.11.1924

Kodisto, Nikolai 18.7.1903

Koivisto, Kaarlo 28.1.1917

Koivunen, Antti Villiam 24.11.1925

Koivunen, Enok 12.6.1898

Koivunen, Kaarlo Kustaa 6.5.1923

Koivunen, Lauri Rikhard 8.12.1917

Koivuniemi, Eino Tuomas 14.11.1918

Koivuniemi, Johan Kustaa 10.12.1921

Koivuniemi, Mauno Lauri 16.11.1926

Koivuniemi, Olavi Erland 25.7.1910

Kokko, Martti 28.9.1920

Kollanen, Niilo Aleksi 13.4.1900

Kollanen, Väinö Jeremias 21.9.1894

Kopra, Heino Martti 12.11.1923

Kopra, Ilmari Onni 5.9.1913

Korola, Esko Rainer 25.8.1918

Koski, Lauri Erkki 12.8.1920

Koskinen, Esko Johannes 29.4.1917

Koskinen, Kalle 14.12.1899

Koskinen, Kalle Abraham 10.12.1919

Koskinen, Valto Johannes 12.3.1926

Kosonen, Kauko Kaarlo Kalevi 13.4.1923

Kouhia, Edvard 15.1.1919

Kouhia, Sulo 13.2.1921

Kulmala, Oiva Eerikki (Erkki) 4.3.1922

Kurjenmaa, Aaro 17.4.1910

Kuusinen, Jaakko Olavi 15.11.1909

Kuusinen, Kaarlo Arvo 1.5.1903

Kuusinen, Martti Ilmari 20.12.1906

Kuusinen, Vilho Nikolai 9.3.1914

Kuusisaari, Tyko Villehard 20.6.1914

Kyyrä, Väinö 14.7.1922

Laakso, Eino Johannes 19.12.1918

Laakso, Väinö Johannes 7.1.1915

Laaksonen Jaakko 7.9.1926

Laaksonen Paavo August 16.9.1911

Laaksonen VäinöArmas 28.8.1906

Laaksonen, Viljo Johannes 27.12.1911

Lahti, Viljo Iivari 22.8.1918

Lahtinen, Into August 11.6.1903

Lahtinen, Juho Henrik 22.4.1904

Lahtinen, Lauri Mooses 11.8.1914

Lahtinen, Voitto Mikael 30.9.1912

Lahtinen, Yrjö Elias 17.4.1913

Laine, Eino Jalmari 4.12.1913

Laine, Heikki Alarik 22.5.1922

Laine Martti Aatami 27.6.1925

Lainio, Eino Jalmari 6.7.1908

Lainio, Vilho Johannes 31.1.1920

Lastunen, Juho Fredrik 10.7.1908

Lastunen, Kalle 16.9.1901

Lähdeaho, Kalle 02.4.1898

Lähdeaho, Kalle Valfrid 24.2.1901

Lähteenpää ent Tolvanen, Viljo Olavi 17.9.1913

Löytänen, Kalle 29.3.1906

Lehtelä, Matti 10.8.1901

Lehtimäki, Toivo Henrik 14.5.1901

Lehtinen, Antti Henrik 28.10.1925

Lehtinen, Arvo Einari 17.10.1909

Lehtinen, Arvo Iisakki 20.12.1925

Lehtinen, Erkki Emil 8.12.1923

Lehtinen, Esko Johannes 25.2.1917

Lehtinen, Juho Lauri 25.2.1908

Lehtinen, Kalevi 10.3.1925

Lehtinen, Kalle August 25.3.1915

Lehtinen, Paavo 31.12.1918

Lehtinen, Pentti Rikhard 7.2.1924

Lehtinen, Tatu Armas 9.11.1920

Lehtinen, Tatu Ilmari 12.12.1915

Lehtinen, Toivo Jalmari 11.10.1907

Lehtinen, Väinö Jalmari 31.1.1911

Lehtinen, Veikko Olavi 9.1.1920

Lehtinen, Vilho August 2.10.1905

Lehtinen, Vilho Rikhart 22.2.1904

Lehtinen os. Kruuth, Vihtori 16.11.1900

Lehto, Anton Rikhart 17.10.1901

Lehto, Arvo Ensio 4.7.1923

Lehto, Eino Kustaa 06.6.1899

Lehto, Oiva 5.3.1911

Lehto, Yrjö Olavi 14.7.1926

Lehtonen, Eino Ilmari 18.7.1921

Lehtonen, Kalle August 3.9.1907

Lehtonen, Mauno Johannes 17.12.1926

Lehtonen, Olavi Edvard 3.10.1925

Lehtonen, Paavo Olavi 21.12.1920

Lempinen, Arvi 4.7.1920

Lempinen, Kalle Rikhard 30.12.1899

Lempinen, Kauko Kalevi 1.5.1924

Lempinen, Pentti Tapio 9.2.1916

Lempinen, Väinö August 18.2.1907

Lempinen, Veikko Olavi 27.12.1925

Leppälä, Väinö Kustaa Aadolf 5.4.1901

Likolahti, Oiva Tuomas 21.12.1914

Lindevall, Matti Kalervo 14.1.1926

Lindevall, Paavo Gabriel 12.5.1914

Lindholm, Erkki Lennart 28.8.1923

Lindholm, Otto Jalmari 2.3.1906

Louhilinna, Erkki 18.5.1921

Luhtajärvi, Aleksi Rudolf 6.3.1903

Luhtakoski, Tuovi Johannes 25.9.1917

Majuri, Rauni 15.7.1918

Manskinen, Aaro Olavi 6.2.1917

Martikainen, Erkki 7.7.1925

Martikainen, Ilmari 23.3.1920

Martikainen, Lauri 16.3.1923

Mattila, Risto Johannes 20.1.1915

Mattila, Urho Alvar 20.9.1913

Mattson, Lauri Ilmari 1.10.1905

Mattson, Veikko Ilmari 14.12.1922

Maula, Eero Uolevi 13.3.1921

Maula, Veikko Kaarle 19.3.1919

Määtänen, Heikki 28.3.1920

Mäkelä, Hannes Herman Oskari 17.6.1910

Mäkelä, Kaarlo Johannes 2.11.1913

Mäkelä, Tapio 17.6.1920

Mäkelä, Viljo August 3.4.1919

Mäkinen, Eino Emil 14.9.1914

Mäkinen, Heikki 4.2.1909

Mäkinen, Heikki 9.1.1898

Mäkinen, Heino 24.11.1909

Mäkinen, Johannes 18.6.1900

Mäkinen, Juho Aleksi 25.6.1908

Mäkinen, Juho August 16.6.1916

Mäkinen, Kalle 20.12.1901

Mäkinen, Lauri 27.7.1912

Mäkinen, Lauri Valfridinpoika 24.12.1903

Mäkinen, Matti Ilmari 4.9.1911

Mäkinen, Matti Rikhard 7.2.1922

Mäkinen, Niilo Feliks 21.8.1904

Mäkinen, Paavo 2.2.1914

Mäkinen, Paavo Henrik 14.2.1913

Mäkinen, Toivo Ilmari 4.6.1908

Mäkinen, Viljo Ilmari 14.2.1912

Melkas, Jorma Kalervo 10.1.1924

Meskanen, Toivo Teodor 3.12.1903

Mikkolainen, Viktor 6.1.1894

Moisander, Eino Antero 6.11.1922

Mukkulainen, Eino Jalmari 21.6.1899

Mustonen, Kauno Eevert 10.4.1919

Mutanen, Leevi Leonard 6.12.1919

Myllyaho, Lauri 17.3.1910

Naulapää, Eino 10.7.1909

Naulapää, Tahvo 4.7.1909

Niemi, Antti Aukusti 2.6.1920

Niemi, Eino Erik 28.8.1925

Niemi, Viljo Jalmari 26.9.1899

Nieminen, Arvo Oskari 18.7.1909

Nieminen, Arvo Teodor 26.10.1922

Nieminen, Eino Valfrid 31.7.1926

Nieminen, Into Heikki 19.1.1921

Nieminen, Juho Abraham 16.6.1911

Nieminen, Kalle Ilmari 21.12.1908

Nieminen, Lasse Ensio 21.5.1922

Nieminen, Leo Pietari 28.6.1916

Nieminen, Paavo Johannes 11.12.1917

Nieminen, Taisto Elias 17.4.1920

Nieminen, Tauno Emil 2.12.1906

Nieminen, Uuno Ilmari 13.12.1922

Nieminen, Vilho Villiam 28.12.1923

Nieminen, Viljo Einari 10.4.1910

Nikkanen, Kauko 12.6.1923

Nissi, August 28.8.1911

Nissi, Sipi Johannes 30.1.1926

Nissinen, Veikko Kalervo 9.1.1917

Nurmi, Jaakko Olavi 8.8.1914

Nurmi, Kaarlo Ensio 10.3.1909

Nurmi, Lauri Ilmari 10.6.1910

Nurmi, Viljo Oskari 26.1.1907

Nurminen, Aleksi Einar 4.9.1902

Nurminen, Vilho Ilmari 30.4.1908

Nystedt, Olavi 23.2.1909

Ojanen, Ahti Sakari 17.1.1912

Ojanen, Aimo Ilmari 28.2.1909

Ojanen, Erkki Jalmari 7.8.1924

Ojanen, Reino Johannes 15.3.1922

Oksala, Lauri Einari 28.6.1925

Olander, Heikki Aleksi 20.1.1912

Ottman, Einari 24.4.1902

Ottman, Veikko Heikki 10.5.1907

Paavolainen, Johannes Edvard 24.5.1911

Painilainen, Johannes (Juho 7.10.1907

Painilainen, Viljo 30.8.1914

Pajunen, Paavo Eemil 20.8.1905

Palmén, Konsta Heikki Johannes 13.11.1924

Päivärinta, Jaakko (Jukka) Juhani 15.9.1913

Peltonen, Eero Väinö 20.7.1918

Peltonen, Eino Villiam 3.8.1926

Peltonen, Jalmari Anton 1.1.1897

Peltonen, Kaarle Arvid 5.1.1916

Peltonen, Karle Latsarus 16.12.1904

Peltonen ent Huldman, Tuomas Richard 10.1.1900

Perkiö, Paavali 13.1.1902

Pihlajisto, Sauli Antero 9.10.1917

Pohja, Aleksi 10.7.1907

Pohjanperä, Eino Henrikki 17.11.1907

Pulkkinen, Väinö 5.2.1906

Purokoski, Paavo 28.6.1909

Purovaara, Risto Fredrik 5.12.1916

Raassina, Ensio 6.7.1923

Rajala, Kalle Valdemar 27.10.1926

Rajala, Toivo 21.6.1907

Rantala, Johan Kustaa 8.2.1917

Rantanen, Aleksi Edvard 29.3.1905

Rantanen, Aleksi Juhonpoika 7.3.1901

Rantanen, Antti Aleksi 19.9.1914

Rantanen, Aulis Artturi 8.2.1920

Rantanen, Into Johannes 19.7.1914

Rantanen, Kalle 31.5.1904

Rantanen, Kalle Lauri 21.8.1918

Rantanen, Lennart 27.10.1922

Rantanen, Matti Ilmari 31.8.1915

Rantanen, Niilo Johannes 22.10.1903

Rantanen, Oiva Johannes 3.8.1915

Rantanen, Olavi Jaakko 18.7.1906

Rantanen, Sauli 12.2.1915

Rantanen, Taisto Johannes 4.7.1913

Rantanen, Toivo 30.9.1897

Rantanen, Toivo Olavi 4.6.1915

Rantanen, Valfrid 17.11.1907

Rantanen, Väinö 17.1.1902

Rantanen, Väinö Jalmari 9.12.1906

Rantanen, Vilho 26.5.1908

Rantanen, Yrjö William 6.5.1897

Rautio, Eero Mikael 10.11.1925

Rautio, Jalmari 8.8.1911

Reku, Urpo Kaarle Olavi 29.5.1921

Rontu, Eero Tuomas 7.11.1921

Rontu, Tauno 10.6.1917

Ruone, Pentti Armas 13.4.1924

Saarikko, Eino Johannes 3.7.1909

Saarinen, Aimo Elias 10.8.1923

Saarinen, Aimo Sakari 28.11.1920

Saarinen, Bruuno Matias 6.10.1925

Saarinen, Kalle Ilmari 27.1.1907

Saarinen, Toivo Jalmari 31.1.1922

Saarinen, Vilho Aaretti 19.9.1913

Saarinen, Vilppu Oiva 11.9.1902

Saarinen, Yrjö August 22.4.1901

Saarivuori, Leevi Akseli 22.11.1916

Saarivuori, Leo Antero 28.7.1914

Sahlsten, Anselm 16.6.1907

Sainio, Kosti Armas 10.11.1920

Sairiala, Kalle August 16.8.1924

Salminen, Aleksi Einar 1.3.1904

Salminen, Eino Henrik 13.8.1904

Salminen, Eino Sakari 6.9.1919

Salminen, Erkki Edvard 7.3.1924

Salminen, Esko Olavi 16.3.1924

Salminen, Ilmari 7.5.1912

Salminen, Kalle Albert 23.4.1914

Salminen, Kalle Armas 29.11.1903

Salminen, Kalle Juho 10.7.1908

Salminen, Kalle Verner 19.7.1921

Salminen, Martti Aleksi 26.9.1906

Salminen, Oiva Henrik 29.5.1909

Salminen, Oiva Henrik 30.5.1912

Salminen, Olavi 2.12.1913

Salminen, Onni Alvar 2.8.1907

Salminen, Paavo Olavi 20.9.1910

Salminen, Toivo 16.2.1915

Salminen, Toivo August 27.8.1905

Salminen, Toivo Jalmari 8.9.1907

Salminen, Viljo Valdemar 5.2.1916

Salminen, Voitto Ensio 4.12.1913

Salminen, Yrjö Ilari 8.9.1923

Salminen (Sundqvist), Onni 3.6.1901

Salmisaari, Aimo Edvard 1.3.1916

Salo, Taito Väinö Tapio 5.4.1923

Salonen, Aleksi 17.11.1904

Salonen, Kaarle 11.11.1907

Salonen, Sulo Veikko 1.10.1919

Salonen, Toivo Heikki 13.1.1901

Salonen, Urho Ilmari 16.8.1911

Sarana, Eero Johannes 23.11.1918

Sarana, Lauri Olavi 30.7.1920

Sarekivi, Väinö Johannes 15.12.1913

Savolainen, Arvo Nestor 30.1.1923

Savolainen, Sulo Pauli 29.1.1923

Saxelin, Vilho 18.2.1901

Segerström, Eemeli Feliks 1.7.1903

Seppälä, Juho Albert 5.2.1910

Seppänen, Felix 3.9.1906

Seppänen, Rauni Rikhard 12.10.1922

Seppänen, Viljo 4.4.1920

Seppi, Aatto Kalervo 5.1.1925

Seppi, Tauno Johannes 1.12.1917

Sievänen, Pietari Päiviö 29.6.1914

Sievänen, Toivo Henrik 2.11.1908

Sievänen, Uuno Ilmari 30.8.1909

Sievola, Toivo Alfred 24.4.1911

Simola, Henrik Johannes 23.3.1902

Simola, Kalle Ilmari 2.8.1906

Simola, Lauri Villiam 3.7.1904

Simuna, Bernhard Filemon 8.8.1903

Sipilä, Heikki Olavi 16.11.1924

Sipilä, Kaarlo Johannes (Kalle 27.4.1920

Sistonen, Jarl Aleksander 7.7.1909

Sivenius, Into Leonard 4.8.1920

Sivenius, Kalle 12.5.1902

Stelin, Reino Aleksi 8.9.1909

Stenman, Juho Villiam 18.7.1905

Sukanen, Matti Heino 5.12.1918

Suutari, Ilmari Johannes 2.1.1915

Suutari, Vilho 25.3.1918

Syrjä, Johannes 15.10.1901

Syrjä, Semmi Johannes 16.10.1921

Syrjänen, Kalle August 9.9.1926

Syrjänen (Stenman), Heino Johannes 24.6.1924

Taipale, Sakari Mikael 29.6.1924

Tamminen, Reino Tapio 16.6.1926

Tamminen, Viljo August 16.5.1918

Tammivuori, Kalervo Johannes 4.10.1910

Tapanainen, Otto 16.8.1900

Tähkänen, Paavo Ilmari 30.11.1906

Tähkänen, Tauno Veli 25.1.1915

Tepponen, Erkki 15.12.1921

Toivari, Erkki 3.9.1900

Toivola, Antti Kalervo 3.3.1926

Toivonen, Kalle Fredrik 15.2.1914

Toivonen, Toivo Villiam 23.9.1912

Toivonen, Yrjö Johannes 12.4.1910

Tolvanen, Armas Jalo Aatos 28.3.1921

Toskala, Ernest Jalmari 27.7.1904

Touhunen, Juho Edvard 6.8.1904

Touhunen, Kalle Kustaa 6.9.1908

Tulokas, Gunnar Julius 27.3.1902

Tulokas, Kalle Eberhard 1.1.1894

Tulokas, Vilho Harald 8.1.1897

Tuomela, Yrjö Ilmari 2.6.1917

Tuominen, Arvo Verner 24.10.1903

Tuominen, Erland 2.4.1908

Tuominen, Niilo August/Aukusti 15.7.1900

Tuominen, Niilo Valfrid 12.10.1913

Tuominen, Olavi Johannes 12.1.1912

Tuominen, Urho Henrik 16.1.1920

Tuominen, Valfrid 7.10.1908

Tuominen, Viljo Einari 12.9.1916

Turunen, Väinö Ilmari 8.12.1910

Tuuranen, Aulis Jaakko August 25.7.1918

Tuusa, Väinö 8.10.1906

Urpelainen, Arvo August 31.12.1926

Urpelainen, Heikki Veikko 3.10.1922

Urpelainen, Ilmari 30.4.1925

Uusitalo, Martti Päiviö Villiam 14.10.1920

Uusitalo, Paavo Toivo 4.7.1918

Uusitalo, Taisto Ilmari 16.6.1924

Uusitalo, Martti Päiviö Villiam 14.10.1920

Uusitalo, Paavo Toivo 4.7.1918

Uusitalo, Taisto Ilmari 16.6.1924

Vainionpää, Reino 21.2.1903

Valkama, Aleksi 23.10.1903

Valolahti, Toivo Emil 22.9.1905

Varsila, Johannes 11.4.1906

Varsila, Voitto Olavi 12.4.1910

Vaulio, Toivo 26.1.1903

Väätänen, Arvi Einari 15.12.1924

Veckman, Alpo Antero 26.10.1925

Vehoniemi, Ilmari August 29.12.1900

Vehoniemi, Paavo Sakari 15.1.1911

Vesander, Lars Olav 12.11.1920

Vesanto, Esko Aarne Johannes 9.2.1915

Vest, Leevi Kustaanpoika 6.4.1914

Viitanen, Asser 31.7.1910

Viitanen, Toivo Aleksi 26.10.1902

Vilenius, Paavo 12.2.1906

Villanen, Viljam 4.10.1910

Vilppula, Matti Edvard 1.11.1911

Vilppula, Tuure Kaarlo 27.4.1922

Virtanen, Aleksi 15.8.1916

Virtanen, August Villiam 12.3.1905

Virtanen, Esko Antero 6.3.1922

Virtanen, Evert 30.3.1904

Virtanen, Into Aarre 31.12.1912

Virtanen, Kalle Rikhard 5.5.1910

Virtanen, Lauri Olavi 10.9.1916

Virtanen, Paavo 8.2.1912

Virtanen, Paavo Ilmari 31.1.1904

Virtanen, Tauno Johannes 14.9.1915

Virtanen, Toivo Eerikki 23.2.1923

Virtanen, Väinö 1.1.1908

Virtanen, Veikko Gabriel 24.3.1922

Virtanen, Vilho 3.4.1914

Vuori, Kalle Kustaa 19.9.1903

Vuorijärvi, Juho Erkki (Eero) 28.6.1918

Vuorinen, Onni Olavi 27.2.1910

Vuorinen, Otto 12.3.1902

Vuorinen, Toivo 23.12.1909

Vuorinen ent Hagrén, Aaro Sakari 3.7.1923

Ylikippari, Arvo Johannes 16.6.1914