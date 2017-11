Kausikorttikampanja kaatoi Sappeen nettisivut

Sappeen kausikorttikampanja kaatoi hiihtokeskuksen nettisivut sunnuntaina.

– Sunnuntain aikana varattiin viitisensataa kausikorttia. Varaajien lisäksi sivulla kävi valtava määrä muita. Sivut menivät nurin, vaikka olimme jo aiemmin kasvattaneet kapasiteettia. Sunnuntaina se vielä tuplattiin, rinnetoiminnan johtaja Kosti Puurunen kertoo.

Marraskuun puoliväliin mennessä varatut kausikortit myydään 99,99 eurolla, jos varauksia kertyy vähintään 16 500. Maanantaina ylitettiin 12 500 varauksen raja, joten tavoitteen saavuttaminen edellyttää kunnon loppukiriä.

Kausikorttinsa jo varanneet käyvät kampanjasivuilla ahkerasti, sillä reaaliaikainen laskuri kertoo, miten kaukana tavoite on. Kausikortin normaalihinta on 520 euroa, joten tarjous on varsin poikkeuksellinen.

– Nettisivujen kapasiteetti on ollut kovilla siitä alkaen kuin aloitimme televisiokampanjan. Viime päivien loppukiri kertoo siitä, että monet ovat harkinneet kausikortin hankkimista viime hetkeen saakka, Puurunen sanoo.

Kampanja päättyy keskiviikkona puolilta öin. Hissilippujen lisäksi Sappee myy ”kausikortteja” myös vuokraamoon. Varusteet saa koko talveksi samaan 99,99 euron hintaan kuin kausikortitkin.