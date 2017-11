Suttisen tila palkittiin Pirkanmaan Maistuvana maaseutuyrityksenä

Laitikkalassa sijaitseva Suttisen tila on valittu Pirkanmaan Maistuvaksi maaseutuyritykseksi. Tila on parin viime vuosikymmenen aikana kehittänyt tilalla marjojen ja vihannesten viljelyä. Marjoja ja vihanneksia myydään kesäaikaan tilamyymälässä, ja marjoja voi poimia myös itse. Palkintoraati kehuu, että tilan tilamyymälässä voi todellakin kokea kesän maut eri aistien kautta. Omien tuotteiden lisäksi myymälässä myydään myös lähialueiden tuottajien tuotteita.

– Yhteistyö alueen muiden yrittäjien kanssa on ihailtavaa ja lisää alueen toimintaa monin tavoin, palkintoraati lisää.

Palkintoperusteissa mainitaan myös, että yrityksen toimintaympäristö ja palvelukonsepti on harkittu. Tila on kehittänyt sekä toimintaansa että marja- ja vihannesalan tuotantoa ja markkinointia. Suurin osa tilan tuotannosta kulkee tukkujen ja torikauppiaiden kautta ruokapöytiin. Yrityksen toimintaan osallistuu koko yrittäjäperhe. Yritys työllistää suoraan kymmeniä henkilöitä ja esimerkiksi alihankinnan kautta sen työllistävä vaikutus on merkittävä.

– Tällaisen palkinnon saaminen tuntuu tietysti hienolta. Olemme todella iloisia tunnustuksesta, Erja Rissanen Suttisen tilalta miettii.

Maaseudun maut esiin

Maistuva maaseutuyritys -valinnoilla haluttiin nostaa esille maaseudun makuja, raaka-aineita, ruokayrityksiä ja ruoka-aarteita. Maistuvien maaseutuyritysten valitsemiseksi etsittiin maakunnittain kuluttajilta ehdotuksia kylien ja kuntien maistuvimmista maaseutuyrityksistä, tuottajista, jalostajista, ruokapalveluyrityksistä,ja muista ruokaelämyksiä tarjoavista toimijoista Etelä-Suomen maakuntien alueilta. Maistuva maaseutuyritys on osa Maa- ja kotitalousnaisten Suomi 100 – juhlavuotta.

Ehdotuksia maistuvista maaseutuyrityksistä tuli alueittain kymmeniä, joista asiantuntijaraadit alueittain valitsivat palkitut yritykset. Voittajayrityksiä olivat valitsemassa Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria Etelä-Suomen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä MTK-Häme, MTK-Kaakkois-Suomi, MTK-Pirkanmaa ja Pirkanmaan Matkailu ry sekä MTK-Uusimaa.