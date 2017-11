FC Kangasala nousi viitoseen

FC Kangasalan nuori joukkue pelaa jalkapalloa ensi kaudella viitosdivisioonassa. Vakuuttavan kauden pelanneet ”Kadonneet pojat”, kuten joukkuetta on myös kutsuttu, varmistivat nousunsa jo hyvissä ajoin.

– Kauteen on pakko olla äärimmäisen tyytyväinen. Yksi tappio 22 ottelun aikana on aina kova suoritus sarjatasosta riippumatta, valmentaja Tuomas Raatikainen muistuttaa.

Etenkin alkukaudesta FCK:n edustusjoukkue pelasi upeasti ja jätti vastustajat poikkeuksetta vaille voittomahdollisuuksia. Nousun varmistuttua jo aikaisessa vaiheessa peli ymmärrettävästi hieman löystyi kauden loppua kohden.

– Pelitavalliset hienoudet jäivät loppukaudesta hieman piippuun, mutta se rutiini ja asenne, joilla jokainen peli lopulta hoidettiin, tyydyttävät valmentajaa suuresti. Paineettomissa peleissä on usein vaikea saada täysin parasta irti joukkueesta.

Loppukauden paineettomuutta edelsi tiukka työrupeama jo maaliskuusta asti. Raatikaisen mukaan koko joukkueella oli yhteinen halu nousta ja toteuttaa sen nimissä tunnollisesti yhteisiä pelisääntöjä. Muutos pelaajien asenteissa oli merkittävä aikaisempiin vuosiin nähden.

– Tulokset kentällä olivat upeita, mutta niiden taustalla on aina vahva joukkuehenki, joka tukee ja auttaa pelaajia suoriutumaan taitojensa ylärajoilla. Olemme pyrkineet ilmapiiriin jossa virheitä ei tarvitse pelätä ja onnistumisista saa iloita.

Neljän vuoden aikana FC Kangasala on ehtinyt kokea tappion jos toisenkin. Välillä lukemat ovat olleet tylyjäkin.

– Hienoa kuitenkin, että tämä yhteinen aika lopetettiin voittamalla ja kauniisti, Raatikainen herkistyy.

Onnistuneen kauden jälkeen hänen on helppo lähteä hyvillä mielin ulkomaille. Komennukselle ei vie rahakas valmennuspesti vaan opinnot, mutta yhtä kaikki Raatikaiselta jää kokematta Kangasalan jalkapallomaailmassa koettava suuri murros: tekonurmen käyttöönotto.

– Seuroilla on vihdoin toimintaedellytykset, jonka pohjalta toimintaa päästään kehittämään. Tekonurmi on täysin välttämätön työväline Suomen ilmastossa toimiville jalkapalloseuroille. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Väistyvää valmentajaa lämmittää, että joukkue pääsee ensi vuonna kokeilemaan taitojaan pykälää korkeammalla tasolla.

– Itselle tärkeintä on silti se tieto, että nämä jätkät tulevat kyllä pärjäämään elämässä. He ovat osoittaneet, että yhdessä työskentelemällä – päämäärätietoisesti jotain tavoitellen – he kyllä pystyvät saavuttamaan hienoja asioita.

Raatikainen uskoo, että tämän kauden huippupeleissä nähdyt otteet ovat tarpeen korkeammalla sarjatasolla joka pelissä.

– Joukkueessa on kuitenkin ehdottomasti vielä paljon lunastamatonta potentiaalia. Kukaan pelaaja ei vielä varmasti ole saavuttanut parasta tasoaan. Menestyminen edellyttää jatkossa varmasti entistä aktiivisempaa harjoittelua. Tähän toki tekonurmi luo paremmat puitteet, mutta paljon vaaditaan yhä myös pelaajilta vastuunottoa.