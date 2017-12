Katariina Heikkilä tuo Jumalten keinun Pälkäneelle

Sata vuotta sitten suomalaisten sydämiin riimitellyt Eino Leino on paljon kuuluisampi kuin aikalaisensa L. Onerva. Molempien runoja säveltänyt Leevi Madetoja tutustui Leinon kautta Onervaan, jonka kanssa säveltäjä avioitui.

Kolmikon monisyiset elämänvaiheet nivoutuvat kiehtovalla tavalla yhteen. Näyttelijä, lausuntataiteilija ja ohjaaja Hannu Huuska kirjoitti tästä pari vuotta sitten runoja ja laulua sisältävän esityksen, jota esitettiin Helsingissä. Marraskuun lopussa Jumalten keinu nähdään Lahdessa ja 2.12. Pälkäneellä.

Seurakuntatalon konsertin takana on Laitikkalasta lähtöisin oleva mezzosopraano Katariina Heikkilä, joka esittää dramatisoidussa laulukonsertissa vanhaa L. Onervaa.

– Onhan konsertti erilainen sekä laulajille että kuulijoille, sillä yleensä tällaista musiikkia esitetään flyygelin mutkassa pönöttäen. Nyt laulut kantavat tarinaa, Heikkilä sanoo.

Hänen lisäkseen konsertissa laulavat mezzosopraano Elli Vallinoja (nuori L.Onerva), tenori Jere Martikainen (Eino Leino) ja baritoni Jani Kyllönen (Leevi Madetoja). Säestäjänä toimii Ilkka Sivonen.

Madetojan, Oskar Merikannon ja Toivo Kuulan säveltämien yksinlaulujen lisäksi kuullaan Leinon ja Onervan runoja sekä kirjeenvaihtoa. Näissä osuuksissa Anita Kähkönen esittää L.Onervaa ja Hannu Huuska Eino Leinoa vanhana.

– Tositapahtumiin perustuva esitys on Hannu Huuskan näkemys henkilöiden vaiheista ja suhteista, Heikkilä sanoo.

Itsenäisyyspäivän alla nähtävä Jumalten keinu sopii hyvin Suomi 100 -juhlavuoteen, sillä sadan vuoden takaiset taiteilijat olivat luomassa tärkeitä paloja suomalaista kulttuuria.

Jumalten keinu nähdään seurakuntatalolla lauantaina 2. joulukuuta kello 15 alkaen.

Oopperaa ja hierontaa

Helsingissä nykyisin asustava Katariina Heikkilä on kotoisin Laitikkalasta. Alakouluikäisestä alkaen pianoa soittanut Heikkilä aloitti laulamisen 17-vuotiaana kansalaisopistossa Mari Vuorijärven oppilaana. Lauluopinnot jatkuivat Lahden konservatoriossa ja sen jälkeen Sibelius-Akatemiassa, josta Katariina valmistui vuonna 2015.

Vuonna 2014 Heikkilä eteni välierään kansainvälisessä Mirjan Helin -laulukilpailussa.

– Sen jälkeen olen tehnyt vierailuja oopperalla. Yksi niistä oli Suomen kantaesitys Kaija Saariahon oopperasta Only the Sound Remains viime keväänä. Suomalaisen Barokkiorkesterin kanssa on myös ollut ja on tulossa keikkaa. Seuraava oopperaproduktioni on Opera Boxin tuottama Benjamin Brittenin The Rape of Lucretia maalis–huhtikuussa Aleksanterin teatterissa Helsingissä.

Laulamisen ohessa Heikkilä on hankkinut myös toisen ammatin.

– Valmistuin hierojaksi. Sitä teen silloin kun en laula. Molemmissa käytetään instrumenttina koko kroppaa.