Päässälaskutaito rapistuu, jos taitoa ei käytä

Alla on kolme tehtävää tämänvuotisesta peruskoulun matematiikkakilpailusta. Laita aivonystyrät liikkeelle ja testaa, hoksaatko ratkaisut. Peruskoulun matematiikkakilpailun järjestää Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL.

Tehtävä 1

Symbolit noudattavat tiettyä sääntöä. Lisää puuttuvat symbolit ruutuihin.

Valtakunnallisen matematiikkakilpailun tehtävä 1.

Tehtävä 3

Päivämäärä ilmoitetaan 8 numeron avulla. Esim. matematiikkakilpailun loppukilpailu pidetään perjantaina 19.01.2018. Mikä on loppukilpailun jälkeen seuraava päivämäärä,

a) jonka numeroiden summa on pieni?

b) joka takaperin kirjoittaessa ei muutu?

c) jossa yksikään numero ei toistu?

d) jonka numeroiden summa on 35?

Tehtävä 5.

Pölynimuri on neljäkymmentä euroa halvempi kuin kännykkä. Tabletti on neljä kertaa niin kallis kuin pölynimuri. Tietokone on neljä kertaa niin kallis kuin kännykkä. Yhteensä laitteet maksavat 1000 euroa. Laske laitteiden hinnat.

Ratkaisut:

Tehtävä 1

Symbolit muodostavat jonon, joista yhdellä vaakarivillä on näkyvissä 8 symbolia kerrallaan.

Ratkaisu tehtävään 1.

Tehtävä 3

a) 01.01.2100 (myös 1.01.10 000 hyväksytään)

b) 02.02.2020

c) 17.06.2345

d) 29.09.2049

Tehtävä 5

A+B+C+D = 1000, A+40= B, C=4A, D=4B.

Vastaus: pölynimuri = 80 euroa, kännykkä = 120 e, tabletti = 320 e, tietokone = 480 e.