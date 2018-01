Kylätalolla kuusen karistajaiset

Kyynärö-Ämmätsä-Vahdermetsän kyläyhdistys järjestää Kuusen karistajaiset Ämmätsän kylätalolla, (Kurjentie 3) sunnuntaina 14. tammikuuta kello 17 alkaen. Pälkäneen kunnanjohtaja Janita Koivisto on mukana tapahtumassa kertomassa kuntaterveisiä, ja luvassa on myös joululauluja, arvontaa sekä vuoden ensimmäinen joulupuuro ja joulukahvi. Tarjoilu on maksullinen. Kylätalolla on tiedossa myös jouluista yhdessä oloa sekä toiveita alkaneelle vuodelle.