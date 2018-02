Yhteensä 21 pistettä (13+8) rohmunnut Jan Kulokorpi on ollut monessa mukana FC KaVon futsal-kaudessa Kakkosessa. Kymmeneen otteluun hän on kovien tehojen lisäksi ehtinyt katsella keltaista korttia kolmesti ja punaistakin kerran. Tuloksellisesti vaisusti pelannut KaVo on juuttunut sarjan häntäpäähän. Jyri Harjun tähdittämä kangasalalaissikermä VehU on sarjassa toisena. Tampereen puolella toimiva VehU ja KaVo kohtaavat ”paikallismittelössä” 24. helmikuuta.