– Alkoholilainsäädäntö ei vaikuttanut Rönnvikin viinitilan toimintaan oikeastaan millään tavalla, Eila Rönni sanoo.

Suurimmat muutokset koskevat pienpanimoita, jotka saavat myydä maksimissaan 12-prosenttisia juomia ulos –kunhan hakevat siihen aluehallintoviraston luvat.

– Meilläkin toimii käsityöläispanimo, mutta sen yrittäjät eivät aio pitää myymälää.

Kun erillistä panimomyymälää ei ole, Rönnvik saa päivittäistavarakauppojen tapaan myydä maksimissaan 5,5-prosenttista olutta aamuyhdeksän ja iltayhdeksän välillä.

– Mainontaan ja ravintolan aukioloaikoihin uusi alkoholilaki toi pieniä helpotuksia. Nyt anniskelualueen ulkopuolella saa kertoa tuotteista ja niiden hinnoista. Myös ravintolan aukioloajat vapautuivat. Esimerkiksi jatkoaika kolmeen hoituu ilmoituksella.

Kuukauden yrittäjänä palkittu viinitila esittäytyi yrittäjäkollegoille perjantaina. Vetovastuu on siirtynyt jo seuraavalle sukupolvelle, mutta kasvonsa yritykselle antanut emäntä on edelleen monessa mukana.

– Tila on ollut nykyisellä suvulla 150 vuotta ja viinitila on toiminut 24 vuotta, Eila Rönni kertoo.

Pasi Lindholm toivoi, että myös Onkkaalaan saataisiin vihdoin viinakauppa, ettei kuntalaisia ja turisteja enää ajelutettaisi Kangasalle. Elinkeinojohtaja Jaana Koivisto kertoi, että kunta on tehnyt asian eteen paljon töitä ja tarjonnut Alkolle monia eri tiloja.

– Josko saisimme myymälän vihdoin Lahdentien varteen nousevalle uudelle yritysalueelle, Koivisto toivoi.

Erkki Toivari varoitti elättelemästä liian isoja toiveita.

– Alkon liikevaihdosta 90 prosenttia on veroja, ja siksi myymälöistä ei paljon paikkakunnalle jää. Hauhonkin myymälä on ollut liipaisimella, ja siksi Pälkäneelle on vaikea saada myymälää.