Sappee teki erilaisen talven

Eteläisen Suomen hiihtokeskuksien on vaikea päästä viimevuotisiin kävijämääriin. Viime vuonna rinteet saatiin auki ennätysvarhain. Tänä vuonna lähenneltiin ennätyksiä toisessa päässä. Kauden alkupäästä jäi puuttumaan pari kuukautta, ja joulusesonki meni monessa paikassa kokonaan ohi.

Hiihtokeskukset eivät uskalla vielä arvailla, miten paljon ne pystyvät paikkaamaan saamatta jääneestä myynnistä. Sappeessa on toinen ääni kellossa. Siellä on tehty hiki hatussa hommia, jotta se selviää aivan uudelle tasolle kasvavasta kävijämäärästä.

Väkeä riittää rinteissä sekä arkena että pyhänä ennennäkemättömän kausikorttikampanjan ansiosta. Sappee lupasi kausikortit satasella, jos kokoon saadaan 16 500 varausta. Lopulta viime päivien ryntäys nosti varaajien määrän yli 17 500:een. Haastekampanja ansiosta kausi myytiin etukäteen, ja nyt keskitytään siihen, että kortin hankkineet saavat sellaiset palvelut, mihin Sappeessa on totuttu.

Kampanjan korttimäärää ei vetäisty hihasta, vaan Sappeessa oli laskettu, että kaikki kausikorttilaiset mahtuvat mäkeen, sillä kaikki eivät tule kerralla, eivätkä kaikki ole lähes päivittäin rinteessä ravaavia aktiiveja.

Käsitys asiakkaiden käyttäytymisestä perustui ennen kaikkea kesän Bike Park -kausikorttikampanjaan, jossa vastaavalla tarjouskampanjalla myytiin toista tuhatta kausikorttia alamäkiajajille.

Sappee on tehnyt kaikkensa lunastaakseen lupauksensa ja pitääkseen palvelutasonsa totutulla tasolla. Syksyn ja talven aikana on rakennettu kaksi uutta parkkipaikkaa. Lisäksi ruuhkia on helpotettu järjestämällä rinteeseen kimppa- ja bussikyytejä.

Rinteet lumetettiin ja avattiin olosuhteisiin nähden ennätysajassa. Lisäväkeä on hankittu joka paikkaan, jotta parkkipaikalle, lippuluukulle, vuokraamoon, kahviloihin tai hisseille ei syntyisi jonoja.

– Tiesimme, että alkuvaiheessa syntyy jonoja, kun rinteitä ja hissejä on vähän auki, ja kauden alkua odottavia laskettelijoita valtavasti, rinnetoiminnan johtaja Kosti Puurunen sanoo.

Kävijät suhtautuivat alkukauden jonoihin ymmärtäväisesti, sillä kaikki tiesivät, että tuhansilla muillakin taskussa poltteli tuore kausikortti. Syntyneisiin jonoihin reagoitiin heti: käyttöön otettiin sinkkukaista, jotta kapulahissi saatiin pyörimään maksimikapasiteetilla.

Kun rinteitä ja hissejä saatiin lisää auki, rinnakkaishissit pyörähtävät arki-iltaisinkin käyntiin heti, kun jonoa alkaa kertyä. Lisäkapasiteettia tarvitaan, kun väki saapuu työpäivän päätteeksi rinteisiin.

– Arki-iltoina on satoja kävijöitä edellisvuosia enemmän. Sen näkee siitä, että Päärinteen ja Urjanrinteen välissä olevat tuplahissit ja Ministreetin hissit pyörivät melkein joka ilta. Aiempina vuosina molempia ankkurihissejä on tarvittu lähinnä sesonkiviikonloppuina, ja Ministreetille on laskettu yhdysrinteen kautta, Kosti Puurunen sanoo.

Lisää parkkitilaa ja kyytivaihtoehtoja

Talven ensimmäisinä kunnon lasketteluviikonloppuna Sappeen kapasiteetti oli äärirajoilla. Vaikka Ollin atleettien kokeneet liikenteenohjaajat täyttivät parkkipaikat tehokkaasti, mäelle ei olisi enää mahtunut montaa kymmentä lisäautoa.

– Rakensimme lisää parkkitilaa heti syksyllä, kun kampanjan toteutuminen varmistui ja toinen parin sadan paikan laajennus saatiin käyttöön helmikuun alussa. Syksyn laajennus tehtiin vanhalle caravan-alueelle, joka on viime vuodet palvellut lähinnä varastoalueelle. Siitä pistettiin puut nurin ja alueelle ajettiin melkoinen täytemaata ja sorapinta, Kosti Puurunen kertoo.

Kiireellä tehdyt laajennukset valmistuivat ennen hiihtolomasesonkia ja edessä olevia keväisiä laskettelupäiviä. Silloin tuhansien kävijöiden virta asettaa logistiikan tosikoetukselle.

Saapumista helpottavat myös bussi- ja kimppakyytijärjestelyt.

– Heti kun kampanja varmistui, loimme Pirkanmaalle ja Uudellemaalle kimppakyytiryhmät, joiden kautta voi tarjota tai huudella kyytiä Sappeelle. Etenkin Pirkanmaan ryhmä on toiminut aktiivisesti, Kosti Puurunen sanoo.

Syksyllä alettiin järjestellä Sappeelle myös suoraa bussilinjaa, jollaista ei ole enää muutamaan vuoteen ollut.

– Kausikortteja hankkineet asiakkaat alkoivat kysellä, että mitenkäs mäkeen pääsee, jos ei ole omaa autoa. Onnibussin kanssa saatiin järjestettyä linja. Sitä kokeillaan helmi-maaliskuussa, ja jos kysyntää riittää, niin vuoroja on tarkoitus jatkaa ja jopa lisätä.

Bussi- ja kimppakyytijärjestelyt ovat osa logistiikkaratkaisua ja asiakaspalvelua, mutta myös ekologista ajattelua.

– Entistä useampi on valmis kulkemaan julkisella kulkuvälineellä, vaikka omistaisikin auton.

Lisää väkeä ravintoloihin

Kasvaneet kävijämäärät tuntuvat Sappeen kaikissa toiminnoissa. Kahviloissa, ravintolassa ja vuokraamossa riittää asiakkaita sekä arkisin että viikonloppuisin. Myös mökkien ja huoneistohotellin varauskirjat täyttyivät, kun laskettelukelit vihdoin alkoivat.

Sappeen ravintoloita pyörittävä Juha Silvan vakuuttaa, että sesonkipäivistäkin tullaan selviämään. Huipusta tehtiin aikanaan hulppean kokoinen. Keikkailtoina toista tuhatta kävijää vetävä Tapahtumakeskus on rinnepäivien aikaan iso ravintola ja kahvila. Kiireisimpinä hetkinä lisätään myyntipisteitä, jotta jonoja ei kerry.

– Meillä on tosi hyvää ja osaavaa porukkaa, ja täksi talveksi hankittiin lisämiehitystä. Välillä on tiukkojakin hetkiä, mutta silloin tehdään ripeästi. Kaikki toimii, kun konsepti on selkeä.

Huipun lisämyyntipisteiden lisäksi rinteiden äärellä olevat Ala Cafe ja Vohveli Ravintola avataan myös vilkkaina arki-iltoina. Tähän saakka ne ovat palvelleet lähinnä sesonkiviikonloppuisin.

Lumetus nopeasti hankalissa oloissa

Ensimmäisenä kausikorttikampanjan tuomat odotukset tunsi niskassaan myös Sappeen lumetustiimi. Lumitykkejä päästiin testailemaan jo marraskuussa, mutta pakkaset eivät pysyneet edelliskauden tapaan. Silloin rinteet päästiin avaamaan ennen marraskuun puoliväliä, nyt vasta vuodenvaihteen alla.

– Lumetuksen kannalta alkutalvi oli tosi haasteellinen. Pari, kolme miestä painoi hommia kolmessa vuorossa ympäri vuorokauden, vaikkei pikkupakkasessa tahtonut millään muodostua lunta. Oikeastaan vasta loppiaisesta päästiin tosissaan tekemään lunta, lumetustiimissä Sappeen talvipestinsä aloittanut Olli Arppe sanoo.

Rinteitä otettiin käyttöön aiempaa nopeampaa tahtia. Ensimmäisenä avattu Päärinne avattiin vajaalevyisenä ja viimeisetkin rinteet on avattu, vaikka niihin tarvitaan vielä lisälumetusta, jotta ne kestävät kevääseen saakka.

– Tämä ei näy asiakkaalle, mutta lumetustiimille se teettää pientä lisäjumppaa. Muutamana yönä on tykitettävä kasoja, joista tehdään paikkauslumetuksia ja täyttöä jossain vaiheessa, Kosti Puurunen sanoo.

Sappee myi koko kaudeksi paitsi hissilippuja, myös vuokravälineitä. Vuokraamon kausikorttimyynti poiki myös investointeja. Uusia vuokravälinepaketteja hankittiin sitä tahtia lisää, kun kauppa kävi. Vaikka moni vilauttaa vuokraamossa kausikorttiaan, myös muu myynti on kasvanut asiakasvirran mukana.

Vuokraamon kausikortti madalsi monen aloittelijan kynnystä lähteä rinteisiin. Lisäksi se helpotti vanhojen harrastajien paluuta: mäkeen ei tarvinnut lähteä vuosikymmenten takaisilla suksilla, vaan vuokraamosta saa alleen aina hyvässä kunnossa olevat välineet.

Kone on viritetty

Majoituksen myynnissä kausikorttikampanjan tuomat lisäkävijät näkyivät pienellä viiveellä. Mutta mökkien ja huoneiden kysyntä vilkastui heti, kun kausi saatiin täysillä liikkeelle.

– Joulun pyhiksi emme saaneet laskettelumajoittujia, koska rinteet avattiin vasta 28. joulukuuta. Mutta kun talvi vihdoin tuli, majoituksen kysyntä on tosi hyvässä vauhdissa. Majoittujissa on paljon kausikorttilaisia sekä pääkaupunkiseudulta että Pirkanmaalta. Lähiseudultakin lähdetään mielellään lyhytlomalle Sappeeseen, Juha Marjanen sanoo.

Toimitusjohtaja Jouko Poukkanen ei tässä vaiheessa talvea osaa sanoa, millainen kaudesta lopulta tulee.

– Asiakkaita on ollut kivasti liikkeellä, mutta lopputuloksen näkee vasta keväällä.

Sappee voi odottaa talven tärkeintä talvilomasesonkia levollisin mielin. Kausikorttilaiset takaavat, että rinteissä riittää väkeä, vaikka osa voikin suunnata lomalla pohjoiseen tai Alpeille.

– Kone on viritetty, ja henkilökuntaa riittävästi. Pystymme reagoimaan nopeasti, kun väkeä tulee mäelle. Alkukaudesta syntyi jonoja, koska rinteitä oli niin vähän auki. Sen jälkeen jonot ovat vetäneet hyvin myös vilkkaimpina iltoina ja viikonloppuina, Jouko Poukkanen sanoo.