Netti vei pelaamisesta yhteisöllisyyden ja sosiaalisen kanssakäymisen. Konsolipeliturnaukset käyntiin polkaiseva Lasse Lindberg haluaa ne takaisin – Nattarin Yläbaarissa.

Urkuri tapailee tuttua sävelmää, kun punapaitainen numero 19 kumartuu hyökkäyspään aloitukseen. Steve Yzerman saa vastaansa itse Wayne Gretzkyn, pelikellossa on aikaa kuusi sekuntia ja Detroit valmistautuu ottamaan aavistuksen pikselimäisen Chris Osgoodin pois maalinsa suulta.

Konsolipelien kehitys on ollut 1990-luvun alkuvuosien jälkeen hurjaa – enää visuaalisuuden reunaehtoja eivät sanele koneiden maksimikapasiteetit vaan se, mitä kuvaruutu pystyy toistamaan. Tekniikan kehitys ja internet-yhteyksien mukaantulo on saanut pelaajat entistä lähemmäs toisiaan, kun pelikaveri voi nettipelissä olla vaikka toiselta mantereelta. Samalla pelaajat kuitenkin ovat etääntyneet toisistaan: enää joukkuekaveri tai vastapelaaja ei istu viereisellä tuolilla tai edes samassa huoneessa. Yhdessä pelaamisen ydin jää saavuttamatta.

– Pelaaminen yhdessä on sosiaalinen tapahtuma. Siinä voi samalla höpötellä ihan muitakin juttuja ja vaikka vähän syödä ja juoda jotakin, sanoo nattarilainen Lasse Lindberg.

Niinpä Lindberg päätti tuoda konsolipelaamisen Nattarin Yläbaariin, jonka toinen omistaja hän on.

Luonnollisesti NHL ja FIFA

Sporttibaarin suuntaan taannoin uudistuneessa Yläbaarissa alkaa maaliskuun alussa pyöriä konsolipeliturnauksia, joissa tahkotaan jääkiekkoa ja jalkapalloa. Pelattavaksi tulevat Playstation 4 -konsolin NHL ja FIFA vuosimallia 2018.

Tarkoituksena on, että säännöllisesti järjestettävistä turnauksista kerätään pisteitä kuin osakilpailuista. Tietyin väliajoin pelataan sitten major-luokan turnaus, johon ovat oikeutettuja osallistumaan eniten pisteitä keränneet.

Peliaika ottelua kohden pidetään lyhyenä molemmissa peleissä. Jalkapallossa pelataan ottelu lyhyillä erillä, jääkiekossa väännetään kaksi erää, jolloin molemmat pelaajat saavat hyökkäyssuunnan sekä ylös- että alaspäin. Jos tilanne on tasan kahden erän jälkeen, pelataan kolmas erä jatkoaikana.

Jääkiekossa joukkueiksi kelpuutetaan NHL- ja Liiga-joukkueet. Mieleistään saa halutessaan yrittää satunnaisvalinnalla kolmesti, mutta kolmatta valintaa ei enää voi vaihtaa. Jalkapallossa pelataan pubihengessä Valioliigan joukkueilla.

Liian tosissaan ei kannata pelejä ottaa.

– Jos tunteet kuumenevat liikaa, ravintola kyllä veloittaa rikkoutuneesta ohjaimesta, Lindberg virnistää mutta tarkoittaa mitä sanoo.

Detroit, rock city

Vähänkin urheilusta kiinnostunut seuraa hyvää peliä, vaikka sitä pelattaisiinkin konsolin kautta. Yläbaarissa arvellaankin, että jääkiekko- tai jalkapallovääntöjen seuraaminen kiinnostaa myös vanhempia ikäpolvia – niitä, jotka eivät ole oikein uskaltaneet itse koskaan kokeilla.

Lindberg usuttaa vanhempiakin kiinnostuneita tarttumaan ohjaimeen rohkeasti ja kokeilemaan.

– Pelaajia on eritasoisia, eikä kukaan voi heti olla hyvä. Jostain jokainen on kuitenkin aloittanut, hän muistuttaa.

Hän aikoo tarjota kokeilu- ja harjoittelumahdollisuuden kaikille pitämällä konsolin käyttövalmiudessa myös silloin, kun turnauksia ei pelata.

Pelkkä konsolipeliparatiisi Yläbaarista ei silti tule. Bingo, tietovisa, televisioidut liigapelit ja disko pyörivät kuten ennenkin.

– Kyllä mielestäni baarissa pitää olla tarjolla jotain ekstraa. Se, että telkkarista tulee Salatut elämät ja taustalla soi 957, ei mielestäni oikein riitä.

Lindberg ei pidä mahdottomana osallistua itsekin jokuseen turnaukseen, jos vapaailta sattuu sopivasti kohdalle. Ravintola-alan yrittäjä on pitänyt näppituntuman pelaamiseen tahkoamalla pari kertaa viikossa NHL-kautta PS4:llä.

– Detroit on minun joukkueeni, ollut ihan ensimmäisistä NHL-peleistä lähtien. Pelaan toiseksi vaikeimmalla tasolla, ja on mennyt ihan hyvin: taidan olla kolmantena tai neljäntenä. Netissä olen välillä käynyt pelaamassa, mutta siellä on niin vaikeita vastustajia, että tulee aika rumasti selkään.