Aamukahvien sijaan olikin After work

Chase&Snow on kuukauden yritys

Reilun vuoden ikäinen, Laitikkalasta käsin toimiva markkinointialan yritys Chase&Snow palkittiin kuukauden yrityksenä viime torstaina kunnan ja yrittäjien yhteisessä After work -illassa.

Yrityksen toinen perustaja, Lumia Huhdanpää-Jais vastaanotti palkinnon, Leipomo & Kahvihuone Paulan leipoman tuoreen ruisleivän. Samalla hän esitteli yrityksensä, jota hän pyörittää yhdessä miehensä, Dominik Jaisin kanssa.

– Teemme kotisivuja avaimet käteen -periaatteella. Tarkoituksenamme on olla

[caption id="attachment_129976" align="alignright" width="300"] Pälkäneen Yrittäjien puheenjohtaja Satu Ukkonen ja Pälkäneen kunnan elinkeinojohtaja Jaana Koivisto palkitsivat kuukauden yrityksen, Chase&Snow Oy:n. Lumia Huhdanpää-Jais vastaanotti palkinnon.[/caption]

pienyrittäjän paras markkinointikaveri, Huhdanpää-Jais kertoi.

Chase&Snow Oy tekee tarvittaessa kaiken www-sivujen valmistuksessa tarvittavan sisällöntuotannosta, käännöstöistä ja valokuvauksesta lähtien.

– Toteutamme graafisen ja teknisen suunnittelun ja hakukoneoptimoinnin. Meiltä saa myös markkinoinnin konsultointia ja sivujen ylläpitoa.

Lumia Huhdanpää-Jais kertoo, että monelta pienyrittäjältä puuttuu sähköinen markkinointi kokonaan.

– Yrittäjien pitäisi tietää, että se puskaradio, jonka kautta työt tulevat, siirtyy enemmän ja enemmän verkkoon. Pelkkä somettaminekaan ei yleensä riitä. Tarvitaan hyvät kotisivut, joiden täytyy löytyä, vaikuttaa ja myydä, jotta niistä olisi jotain hyötyä. Me teemme sellaisia sivuja aivan pienillekin yrityksille!

Laitikkala tarjoaa yrittäjän mielestä hyvät puitteet elämään ja yrittämiseen.

– Täällä on luonto lähellä, riittävät palvelut saavutettavissa ja asumiskustannukset ovat kohtuulliset. Sitä paitsi Laitikkalassa on paremmat nettiyhteydet kuin Essenissä Saksassa oli ja se on sentään suuri kaupunki, Huhdanpää-Jais kehuu.