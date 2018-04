Kausikorttikampanja siivitti Sappeen ennätyksiin

Sunnuntaina päättynyt Sappeen laskettelukausi löi entiset ennätykset niin kävijämäärissä kuin liikevaihdossakin. Sappee myi talveksi haastekampanjan avulla reilut 17 000 kausikorttia. Kortin sai satasella, kun kampanja keräsi enemmän kuin 16 500 varausta.

Kausikorttilaisten lisäksi väki löysi muutenkin hyvin rinteisiin, ja talvi jatkui ennätysvilkkaana päätösviikonloppuun saakka.

– Sekä kausi että päätösviikonloppu olivat loistavia. Ennätykset menivät uusiksi, mutta tarkempia lukuja lasketaan vielä, rinnetoiminnan johtaja Kosti Puurunen sanoo.

Sappee on seurannut erityisen tarkasti kävijäpalautetta, sillä jotkut ulkopuoliset epäilivät, etteivät laskettelukeskuksen palvelut toimisi, kun talveksi myytäisiin valtavasti aiempaa enemmän kausikortteja.

– Asiakastyytyväisyyskin on parantunut kaikilla mittareilla, joten kauteen voidaan olla erittäin tyytyväisiä, Puurunen sanoo.

Kausikorttikampanja houkutteli rinteisiin uusia harrastajia ja herätteli passivoituneita laskijoita uudelleen suksille.

Ensi kaudeksi varattiin 8559 kausikorttia

Sunnuntaina päättyi tämän talven laskettelukauden lisäksi myös Sappeen uusi haastekampanja, jossa myytiin kauden 2018–19 kausikortteja 120 eurolla. Tavoitteena oli reilut 13 000 varausta. Kampanja päätettiin toteuttaa, kun tavoitteesta yli puolet oli koossa.

Sunnuntaihin mennessä varattiin 8549 korttia. Se on noin puolet tämänvuotisesta määrästä, mutta aivan eri planeetalta kuin edelliskausilla samaan aikaan.

– Aika pian oli nähtävissä, ettei kevään kampanja lähde liikkeelle samalla tavalla kuin syksyllä. Siinä vaiheessa ajattelin, että pitää olla tyytyväinen, jos pääsemme 8000 varaukseen. Nyt mentiin siitä reilusti yli, Kosti Puurunen sanoo.

Hän ei lupaile enää syksylle täydentävää kampanjaa, vaikka alun perin tavoitellusta varausmäärästä jäätiinkin.

– Ainakaan tällä hetkellä sellaista ei ole suunnitelmissa.

Bike Park-kampanjassa lisäporkkana

Maanantaina käynnistyi ensi kesän Bike Park -kausikorttikampanja. Sappee myy alamäkiajajien kausikortit 55 eurolla, jos varauksia kertyy vähintään 1111 kappaletta. Tavoitemäärä on sama kuin viime kesänä ja hinta viisi euroa edelliskautta kalliimpi. Silloin kaupaksi meni reilut 1400 kausikorttia.

Tälle kaudelle kampanjaan on asetettu lisäporkkana: jos 1111 varauksen tavoite ylitetään vähintään 333 kappaleella eli kortteja myydään 1444 kappaletta, Sappee rakentaa Huipun edustalle pump track -radan. Se on ovaalirata, jonka kaarteet on kallistettu ja jonka kummuista pyöräilijä ja lautailija voi pumpata lisää vauhtia.

– Kaupunkeihin pump track -ratoja tehdään asvaltista, mutta meille sen pitää olla elementtirakenteinen, jotta radan voi purkaa talveksi pois, Kosti Puurunen sanoo.

Hänen mukaansa pump track -rata soveltuu niin tosiharrastajille kuin aloittelijoillekin. Junnujen ja vasta-alkajien tarpeisiin tehdään tulevaksi kesäksi myös uudenlainen junnualue.

– Family Parkin pitkä mattohissi jää kesäksi pyöräilijöiden käyttöön. Hyppyreistä tulee sen verran helppoja, että junnualueella pärjää hyvin tavallisella maastopyörällä, Kosti Puurunen sanoo.

Vaativimmilla metsäradoilla tarvitaan jykevämpää alamäkipyörää.

Dream Park kruunasi kauden

Sappeen Iso-Street myllättiin kauden päätösviikonlopuksi uuteen uskoon. Rinnekonekuskit tekivät kolme päivää hommia koneiden kanssa ja tapahtumajärjestäjät lapioiden kanssa. Sen ansiosta Snow Park avasi perjantaina uudistuneena.

– Tällaiset suorituspaikat eivät olisi läpi kauden mahdollisia, sillä osaa niistä on pidettävä kunnossa käsipelillä. Kauden päätösviikonloppu on ainoa mahdollisuus toteuttaa tällainen tapahtuma, Sappeen rinnetoiminnan johtaja Kosti Puurunen sanoo.

Dream Park -tapahtuma kiinnosti laskijoita laajalti. Päätösviikonloppu veti Sappeeseen satoja harrastajia etenkin pääkaupunkiseudulta.

– Tapahtuma on saanut erinomaisen hyvän vastaanoton, ja sitä tullaan tulevina vuosina kehittämään entisestään, Puurunen lupaa.

Sappee sulki talvikauden osalta sunnuntaina. Bike Parkin kausi alkaa kesäkuussa.