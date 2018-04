Kukaan ei ole haasteineen yksin

– Ehkä suurin oivallus omien kokemusteni jälkeen on se, että perheeni ja minä emme ole haasteinemme yksin. Apua ja tukea on saatavilla, ja vaikeistakin elämäntilanteista on mahdollista päästä eteenpäin, omaiskokemusasiantuntija Anne Salminen miettii.

Salminen, 39, kasvoi päihdeperheen ainoana lapsena pahoin alkoholisoituneiden vanhempiensa rinnalla. Myöhemmin hän joutui hautaamaan alkoholismin ja elämäntapojensa uuvuttamat vanhempansa ennen aikojaan.

– Myös puolisoni MS-tauti ja sen mukanaan tuoma uupumus sekä masennus kulkevat omaiskokemusasiantuntijapaketissani vahvasti mukana, Salminen lisää.

Salminen on kokenut uupumisen myös itse. Viitisen vuotta sitten elämän monet tapahtumat ajoivat naisen loppuun.

– Olen siis saanut tarkastella elämää myös kuntoutujan näkökulmasta käsin lähtien psykiatrisesta sairaalahoidosta avohoitoon ja erilaisten kuntoutuspalveluiden kautta takaisin työelämään.

Sosionomin ja kuntoutuksen ohjaajan tutkinnot suorittanut nainen on toiminut viitisentoista vuotta erilaisissa sosiaalialan työtehtävissä. Nykyisin Salminen on mukana Pirkanmaan Mielenterveysomaiset ry:n toiminnassa omaiskokemusasiantuntijana. Omakohtainen kokemus sosiaalialan palveluista on osoittanut, että ammattilaisten ja vertaistuen avulla on mahdollista päästä eteenpäin.

– Lastensuojelu ja perhetyö ovat olleet läsnä perheemme elämässä, psykiatrian palvelut sekä perheneuvolan moninaiset palvelut ovat kannatelleet meitä. Myös psykoterapiassa olen kohdannut elämäni kipupisteitä ja käynyt kokemuksiani läpi terapeuttisesti, Salminen luettelee.

Koulutus alkaa keskiviikkona

Salminen on omaiskokemusasiantuntijana mukana tällä viikolla Kangasalla alkavassa Omaisten ABC-koulutuksessa. Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n järjestämä maksuton koulutus järjestetään Kangasalan kirjaston ryhmätila Supassa keskiviikkoisin 18.4.–2.5. kello 17–19. Koulutus on suunnattu henkilöille, joiden läheisellä on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia.

– Koulutuksen kautta on mahdollisuus saada tietoa ja tukea sekä keskustella muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa, koulutuksesta vastaava verkostokoordinaattori Silja Lampinen kertoo.

Ryhmässä keskitytään keinoihin, jotka helpottavat omaisen omaa jaksamista haastavassa arjessa. Ryhmässä keskustellaan läheisen sairastumiseen liittyvistä tunteista ja ajatuksista sekä myös arjen pienistä iloista.

– Voidaan miettiä esimerkiksi sitä, miten kodissa pidetään yllä kaikkia tukevaa ilmapiiriä, vaikka yksi perheenjäsenistä onkin ahdistunut tai masentunut, Lampinen mainitsee.