Viekö sote-uudistus palvelut?

– Sote-uudistus pitäisi joko korjata tai keskeyttää, totesi Pirkanmaan maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Juhana Suoniemi Pälkäneellä.

Pälkäneen vihreät järjestivät tiistaina 24.4. Pälkäneen kirjastolla keskustelutilaisuuden sote-uudistuksen tilanteesta. Paikalle Tampereelta pyöräillyt Suoniemi kertoi maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä ja sen vaikutuksista Pirkanmaan palveluihin.

Keskustelijat olivat huolissaan oman asuinalueensa tulevista palveluista. Pälkäneen kohdalla on huolestuttanut erityisesti Luopioisten lähipalvelujen säilyminen.

Suoniemen mukaan uudistus asettaa maakunnat sellaiseen tilanteeseen, ettei palveluiden karsimiselta voida välttyä.

– Jos joku maakuntavaaliehdokas lupaa säilyttää nykyisen palveluverkon, hän ei ole ymmärtänyt uudistuksen ydintä, sanoo Suoniemi.

Pirkanmaan maakuntauudistuksen alustavissa hahmotelmissa palveluverkko kutistuisi 44 pisteestä noin 25 pisteeseen.

Uudistuksen ydin on leikata sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksista noin kolme miljardia verrattuna nykytilanteeseen. Tavoite on tiukka ja esimerkiksi Pirkanmaalla lopullinen säästötarve on Pirkanmaan liiton ja valtion alustavien laskelmien mukaan noin 280 miljoonaa tilanteessa, jossa väestön ikääntyminen tulee nostamaan hoitotarvetta.

Uudistusta on markkinoitu leveämmillä hartioilla vastata syrjäseutujen ikääntymiseen ja väestön vähenemiseen. Suoniemen mukaan hartiat ovat ehkä leveät, mutta valinnanvapausmallissa ja valtion päättämässä budjetissa ne ovat niin luisut, että palvelut valuvat väistämättä kohti keskuskaupunkeja ja samalla heikkenevät. Maakunnan keinoiksi pysyä budjetissa jää lähinnä palvelujen leikkaus ja asiakasmaksujen korotus.

On uudistuksessa hyvääkin. Uudistus antaa aidon mahdollisuuden toteuttaa palveluintegraatiota ja lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Siksi vihreät on vaatinut jo pitkään, että palveluintegraatio pitäisi tehdä ensin ja edetä markkinamallissa vasta sitten.

Vihreiden mukaan nyt ollaan luomassa mallia, jossa maakunta vastaa palveluista kaikille, mutta ei voi määrittää palveluntarjoajien määrää eikä sijoittumista.

– Markkinoita kannattaisi hyödyntää hallitusti ja antaa maakuntien päättää aidosti itse, sanoo Suoniemi.

Pälkäneen terveyspalvelujen säilymisen lisäksi keskustelussa nousi esiin huoli maakuntamallin myötä heikkenevästä maankäytön valvonnasta.

Tiistain tilaisuuden järjestänyt Pälkäneen vihreiden puheenjohtaja Heli Merimaa pelkää maakuntamallin johtavan suomalaisen ympäristönsuojelutyön alasajoon.

– Näyttää siltä, että maakunnille ei tule riittäviä resursseja huolehtia ympäristönsuojelusta, Merimaa toteaa.

Vihreistä kansanedustajista pirkanmaalaiset Satu Hassi ja Olli-Poika Parviainen ovat viime aikoina puhuneet paljon ympäristönsuojelutyön tärkeydestä.