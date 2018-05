Pytingin kahvila suuntaa jo kesään

Luopioisten kesän piristys, Pytingin kahvila, aloittelee keväisen varovasti uutta kautta. Vanhan kunnantalon kauniissa miljöössä toimiva kahvila on Mikkolan Navetan pyörittämä kahvittelu- ja pistäytymispaikka. Toukokuun ajan kahvila on avoinna lauantaisin ja torstaisin.

Toukokuun lauantaipäivinä kahvilassa hyörivät paikalliset nuoret Helga, Eveliina ja Anni. Nuoret ovat ottaneet vastuun niin leipomisesta kuin asiakaspalvelustakin ja haluavat kokea pärjäävänsä. Erityisen hauskaa on suunnitella seuraavan lauantain tarjoomuksia, sanovat tytöt, jotka myös toivovat kuulevansa palautetta suoraan asiakkailta. Nuorten naisten taustajoukoissa on Navetan aktiiveja, joille ravintola- ja kahvila-ala on töiden puolesta tuttua.

Kesän kunnolla päästyä vauhtiin kahvila laajentaa aukioloaan viiteen päivään viikossa.

Toukokuun torstaisin jatkuvat suositut Soppakahvilat, jossa Mikkolan Navetta tarjoaa tilat ja työvälineet, Aitoon koulutuskeskuksen opiskelijat ohjaajineen suunnittelevat ja valmistavat ruuat ja SPR ostaa raaka-aineet ja saa punaiseen keräyslippaaseen kilahtaneet rahat toimintansa tukemiseen. Soppakahvila on saanut talven mittaan vakituisen asiakaskunnan, joka jäänee kaipaamaan torstailounaitaan, kun opiskelijat lähtevät kesälomille. Kahvila on myös saavuttanut aivan uudenlaisia asiakkaita, joille vapaaehtoinen maksu on osoittautunut sopivan väljäksi terveellisen aterian hinnaksi.