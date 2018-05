Sappee Bike Parkin kesästä on tulossa viime vuoden tapaan vilkas. Alamäkipyöräilijöitä houkuttelee rinteisiin edullinen kausikortti. Koko kesän hissilipun saa 55 eurolla, jos kausikortteja varataan 28. toukokuuta mennessä vähintään 1111 kappaletta.

Viime keväänä ensimmäistä kertaa toteutettu haastekampanja ylsi 1400 kausikorttivaraukseen. Kesällä testattu kampanja toteutettiin myös talvella. Vuoden hiihtokeskuksena palkittu Sappee rakensi sen avulla kaikkien aikojen talven, ja kausikortteja varattiin yli 17 000 kappaletta.

Rinnetoiminnan johtaja Kosti Puurunen uskoo, että myös tämän kesän kampanja toteutuu.

– Pari viikkoa ennen kampanjan päättymistä ollaan reilussa 700 varauksessa, joten tahti on melko tarkalleen sama kuin viime vuonna.

Tämän kevään kampanjassa haaste on tuplattu. 1111 varausta takaa sen, että tarjoukseen tarttuneet saavat 255 euron hintaiset kausikortit 55 eurolla. Jos varausmäärä yltää 1444:ään, Sappee rakentaa Huipun edustalle Pump Track -radan. Se on ovaalin muotoinen rata, jonka kaarteet on kallistettu ja jonka kummuista pyöräilijä ja lautailija voi pumpata lisää vauhtia.

Pump Track -radalla ei tarvita jykevää alamäkipyörää, kuten vaativimmilla reiteillä, vaan temppu- tai maastopyörällä pärjää hyvin. Rata sopii aloittelijoille ja lapsillekin. Heidät otetaan huomioon myös uudella juniorialueella, johon tulee kaksi helppoa rataa ja mattohissi.

Isommissa rinteissä nousu tapahtuu ankkurihisseillä. Sesonkipäivinä käytössä olevien hissien määrä tuplataan täksi kesäksi, jotta hisseille ei kertyisi jonoja.

Sappeen kisakausi alkaa 9.–10. kesäkuuta ajettavassa enduron Suomen cupilla. Bike Parkin virallisia avajaisia vietetään kisaviikonlopun jälkeen. Viimeiset lumet sulavat märistä rinteistä nopeasti, ja jos lämmin ja tuulinen sää jatkuu, hissit pyörähtävät käyntiin jo kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna pre open -tapahtumassa.