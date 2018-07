Torstaina 5.7. vietettiin Pälkäneellä ja Kangasalla Gallerioiden päivää. Myös Majaalahden kylätalo oli mukana päivässä. Olemme saaneet palautetta retkeilijöiltä päivän aikataulusta ja pahoittelemme sitä puolestamme.

Bussiretkeläisten mahdollisuus tutustua ”Majaalahti ennen” -valokuvanäyttelyyn kohteessa 9 ei kaikilta osiltaan voinut toteutua meistä riippumattomien äkillisten aikataulumuutosten vuoksi. Olemme pahoillamme, että valokuvanäyttelyyn pysähtyneen bussin retkeilijät hoputettiin koordinaattorin toimesta kiireesti pois paikalta ja toinen bussi, jonka piti kylätalolla pysähtyä, ohjattiin toiseen ennalta suunnittelemattomaan kohteeseen.

Olimme varautuneet ajoissa päivään kerrotun ohjelmarungon mukaisesti, mutta aikataulu eli omaa elämäänsä ja tarinat kuvista valitettavasti jäivät kertomatta. Kiitämme saamastamme palautteesta ja uskomme, että meitä harmittaa aivan yhtä lailla kuin teitäkin. Odotimme paljon enemmän bussiretkeilijöitä tutustumaan näyttelyymme ja nauttimaan kahviomme antimista, mutta bussi ajoikin vastoin meidän haluamme toiseen galleriaan. Toivomme, että ensi vuonna koordinointi sujuisi niin retkeilijöiden, bussinkuljettajien ja gallerioiden pitäjien viihtyvyyden takia jouhevammin.

”Majaalahti ennen” -valokuvanäyttely on vielä avoinna heinäkuussa sunnuntaisin kello 12–15, jolloin on mahdollisuus nauttia kahvit kiireettömästi ja kuunnella kuvien kertomia tarinoita. Näyttely on pysyvä ja se tulee myös hieman laajenemaan. Tervetuloa siis Majaalahden kylätalolle!

Juri Lehtinen

Puheenjohtaja, Majaalahden kyläyhdistys ry.